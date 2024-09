Eigentlich hätten die Bauarbeiten bis zum 6. Dezember dauern sollen. Nun gibt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die Strecke vorzeitig wieder frei, der Grund: Die Arbeiten, bei denen unter anderem bisher zwei Weichen erneuert wurden, hatte die MVG in zwei Abschnitten ausgeschrieben. Doch für die zweite Bauphase mit Gleiserneuerungen im Abschnitt Werinherstraße bis Schwanseestraße hat sich keine Baufirma beworben.

Nun sollen die Bauarbeiten zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden und so terminiert werden, dass sie mit weiteren Maßnahmen gebündelt werden können. Dass die Arbeiten überhaupt in zwei Bauphasen aufgeteilt waren, lag daran, dass sich für die gesamte Maßnahme ebenfalls keine Firma beworben hatte. Ähnliche Fälle gab es schon in der Vergangenheit. Etwa bei der Weichenerneuerung bei der U-Bahn in Fröttmaning: Die ursprünglich nach der Fußball-EM geplante Bauphase wird laut MVG im kommenden Jahr nachgeholt.

Auch bei der Tram ist ein solches Problem vor drei Jahren aufgetreten. Geplant waren mehrere Maßnahmen auf dem West-Ast der Linien 18/19, die mehrmals ausgeschrieben und am Ende in Losen vergeben werden sollten. Nur einige Maßnahmen konnten umgesetzt werden. Ein Teil musste verschoben werden und wird laut MVG im kommenden Jahr im Schatten anderer Sperrungen nachgeholt.