Weil die Idee einer Seilbahn zwischen Fasanerie-Nord und Unterföhring über den Frankfurter Ring wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit geplatzt ist, legt die grün-rote Rathauskoalition nun eine pragmatischere Lösung vor. Sie will das Expressbus-System im Norden der Stadt ausbauen. Konkret sollen die Linien X35 und X36, die heute an der Studentenstadt/Alte Heide enden, über den Föhringer Ring nach Unterföhring mit Anschluss an die Flughafenlinie S 8 verlängert werden. Gleichzeitig biete sich an, den Bus X30 über den Arabellapark hinaus, wo Anschluss an die U-Bahn U4 besteht, über die Effnerstraße zum Frankfurter Ring fahren zu lassen. Nördlich des Aumeisterwegs könne eine neue Abbiegespur vom Föhringer Ring auf die Staatsstraße 2088 Verspätungen verhindern, so die Vorstellung.

Zudem sollen das Mobilitätsreferat und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weitere Maßnahmen zur Busbeschleunigung prüfen, etwa eigene Spuren oder optimierte Ampelschaltungen. "Mit unrealistischen Visionen muss endlich Schluss sein", sagt SPD-Verkehrsexperte Nikolaus Gradl. "Damit weniger Autos in unserer Stadt fahren, brauchen wir schnelle Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr."