SZ Plus Öffentlicher Nahverkehr in München : „Das ist eine Qualität des Umgangs, die kenne ich bisher nicht“

Scheitert die Verkehrswende in München? Es mangelt an Geld, Personal, und jetzt hat die Staatsregierung auch noch die Tram-Trasse durch den Englischen Garten beerdigt. Was der MVG-Chef davon hält – und wie es weitergehen soll.