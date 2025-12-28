Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) lässt zum Jahreswechsel U-Bahn, Bus und Tram in den Nächten teilweise länger und öfter als sonst fahren. Wegen der Silvesterfeierlichkeiten kommt es beim Bus zu Umleitungen. An Silvester gilt tagsüber der Samstagsfahrplan, an Neujahr der Sonntagsfahrplan. In der Silvesternacht wird das Angebot zusätzlich verdichtet: Die MVG bietet einen verdichteten Betrieb bis 2 Uhr, danach das U-Bahn-Nachtnetz wie am Wochenende mit durchgängigem Betrieb im Takt 30 auf den Linien U1 bis U6. Die U-Bahnlinien fahren über den gesamten Linienweg bis gegen 1 Uhr im Zehn-Minuten-Takt (außer U6: Fröttmaning-Garching-Forschungszentrum im Takt 20), von circa 1 Uhr bis circa 2 Uhr fahren Linien U1 bis U6 im Takt 20, die U2 pendelt zusätzlich ab 1 Uhr bis 2 Uhr zwischen Milbertshofen und Kolumbusplatz im Takt 20, die U5 fährt bis etwa 2 Uhr alle zehn Minuten, die U3/U6 fahren zusätzlich zwischen 1 Uhr und 2 Uhr im Pendelverkehr zwischen Münchner Freiheit und Brudermühlstraße im Takt 20. Die U6 fährt zwischen Fröttmaning und Garching-Forschungszentrum ab 2 Uhr zusätzlich im Takt 30. Alle Nacht-Bus- und Nacht-Tram-Linien fahren in der Silvesternacht durchgehend alle 30 Minuten (N80/81 stündlich), teilweise alle 15 Minuten. Beim Bus kommen zum Teil größere Fahrzeuge zum Einsatz. Wegen der Silvesterfeier am Friedensengel wird der Bus 100 am Mittwoch, 31. Dezember, ab circa 23 Uhr zwischen Reitmorstraße / Sammlung Schack und Friedensengel umgeleitet. Die Haltestelle Reitmorstraße / Sammlung Schack ist in Richtung Ostbahnhof in die Oettingenstraße verlegt. Wegen der Silvestermeile wird die Ludwigstraße für den Verkehr gesperrt. Daher müssen bis Freitag, 2. Januar mehrere Buslinien umgeleitet werden. Die Buslinien 58 und 68 werden zwischen Giselastraße und Pinakotheken umgeleitet. Der Bus 153 beginnt und endet an der Haltestelle Schellingstraße. Der Bus 154 wird zwischen Schellingstraße und Giselastraße, die Nachtlinien N40, N41 und N45 werden von Montag, 29. Dezember 2025 bis Freitag, 2. Januar zwischen Hohenzollernstraße und Maximiliansplatz umgeleitet. Detaillierte Auskünfte über den Fahrplan und Umleitungen gibt es unter mvg.de oder in der App MVGO.