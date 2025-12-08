Zum Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag, 14. Dezember, verbessert die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) ihr Angebot nicht nur. Um dichtere Takte und größere Fahrzeuge gegenzufinanzieren, gibt es auf ausgewählten Linien auch Kürzungen.

Zu den Verbesserungen gehört unter anderem der Bus 57, der zwischen Hörweg und S-Bahnhof Freiham künftig auch sonntags tagsüber im Zehn-Minuten-Takt fährt. Der 143er ist Montag bis Samstag zwischen Hörweg und Freiham Bahnhof bis circa 23 Uhr unterwegs. Bei der Linie 164 wird der Ruf-Bus zwischen 21.30 und 1.15 Uhr durch einen Regelverkehr ersetzt. Der Bus fährt künftig alle 20 Minuten als Rundkurs vom Bahnhof Allach über Franz-Nißl-, Augustenfelder und Eversbuschstraße wieder bis zum Allacher Bahnhof.

Verstärkerfahrten bietet die MVG dagegen künftig weniger an: Der Bus 56 kommt morgens zur Hauptverkehrszeit im 6/7-Minuten-Takt statt alle fünf Minuten. Außerdem entfallen die Verstärkerfahrten zwischen Pasinger Bahnhof und Klinikum Großhadern-Ost am Nachmittag. Beim City-Ring 58/68 entfallen Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr die Verstärkerfahrten zwischen Hauptbahnhof-Nord und Silberhornstraße. Der Bus 162 fährt samstags zwischen Pasinger Bahnhof und Amalienburgstraße nur noch alle 20 statt alle zehn Minuten. Der 163er fährt an Schultagen morgens künftig ebenso nur noch alle 20 Minuten.

Auf einigen Strecken gibt es Änderungen beim Linienweg und den Haltestellen. Unter anderem fährt die Museenlinie 100 künftig zwischen Odeonsplatz und Pinakotheken über Brienner Straße und Karolinenplatz. Bei der Tram gilt: Auf der Linie 27 fahren künftig vierteilige statt dreiteilige Fahrzeuge. Voraussichtlich am 27. Februar geht die neue Tram 14 auf dem ersten Abschnitt der Westtangente in Betrieb. Sie fährt alle zehn Minuten vom Pasinger Bahnhof über die neue Strecke auf der Fürstenrieder Straße bis zum Gondrellplatz und verbindet damit die Linien 18 und 19. Am Laimer Platz besteht zudem Anschluss zur U5 Richtung Innenstadt.