Von Andreas Salch

Ihre Söhne waren elf und 13 Jahre alt, als Delia Z. (Name geändert) sich entschloss, sie und sich selbst zu töten. Strafrechtlich kann die 49-Jährige aus dem Landkreis München dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden. Denn als Delia Z. Anfang September 2023 ihren Plan in Tat umsetzte, war sie nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft am Landgericht München I psychisch schwer krank. Ihre Kinder überlebten wie durch ein Wunder. Delia Z. befindet sich seither in einer geschlossenen psychiatrischen Klink. Ob und wann sie die Klinik wieder verlassen darf, darüber entscheiden seit Montag die Richterinnen und Richter der 2. Strafkammer am Landgericht München I.