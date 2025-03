Prozess am Amtsgericht München

Von Susi Wimmer

Der Hämoglobinwert der dreijährigen Emilia (Name von Kind und Mutter geändert) war bereits auf sieben gesunken, das Mädchen litt unter akuter Blutarmut. Die Kinderärztin schlug Alarm, schrieb eine E-Mail, telefonierte mit der Mutter, sie müsse Emilia sofort in eine Klinik bringen, es könnten innere Blutungen vorliegen, ihr Zustand sei „akut lebensbedrohlich“. Doch Monika S. tat nichts, reagierte nicht, log allen vor, sie sei bereits im Krankenhaus mit ihrer Tochter gewesen. Letztendlich musste die Polizei das kleine Mädchen in eine Klinik bringen – und Monika S., eine gelernte Krankenschwester, steht wegen Verletzung der Fürsorgepflicht vor dem Amtsgericht.