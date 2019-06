7. Juni 2019, 12:04 Uhr Landgericht München Mutter setzt Baby aus und muss siebeneinhalb Jahre in Haft

In einem Garten in Neuperlach überließ die 27-Jährige das Kind nach der Geburt sich selbst. Nun wurde sie wegen versuchten Totschlags und schwerer Misshandlung Schutzbefohlener verurteilt.

Im Prozess gegen eine Mutter, die ihr Baby im August des vergangenen Jahres nach der Geburt hinter einer Hecke in einem Neuperlacher Garten versteckt und sich selbst überlassen hatte, hat das Landgericht München I die Angeklagte zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt. Anders als die Staatsanwaltschaft, die versuchten Mord angeklagt und zehneinhalb Jahre Haft gefordert hatte, sah das Gericht die Merkmale eines Mordes nicht erfüllt und sprach das Urteil wegen versuchten Totschlags und schwerer Misshandlung Schutzbefohlener.

Die 27-jährige gehörlose Frau aus Gießen hatte in München einen Internet-Bekannten besucht und nach einem Biergarten-Besuch bei ihm übernachtet. In der Nacht hatte sie, wenige Tage vor dem errechneten Geburtstermin, das Baby zur Welt gebracht und es dann im Garten des Anwesens in einer Hecke versteckt. Als das Kind später von Passanten gefunden wurde, betrug seine Körpertemperatur unter 25 Grad - "es hätte nicht mehr lange gedauert, und es wäre erfroren", sagte Norbert Riedmann, der Vorsitzende Richter.

Der Junge überlebte und ist jetzt bei einer Pflegefamilie untergebracht. Nach der Urteilsverkündung sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, sie sei mit dem Urteil zufrieden. Der Verteidiger der Angeklagten meinte, er halte es für "vertretbar".