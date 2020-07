Im Moosacher Skatepark hat ein Mann am Mittwoch eine Polizistin verletzt, berichtet das Polizeipräsidium. Da es rund um den Skatepark immer wieder zu Drogendelikten komme, habe eine Streife die Anlage an der Triebstraße kontrolliert. Den Beamten fiel ein Mann auf, der etwas zu verstecken versuchte und dann weglief. Als er zum Stehenbleiben aufgefordert wurde, habe er die Polizistin attackiert und verletzt. Anschließend konnte der 19-Jährige kurz flüchten, ehe der zweite Polizeibeamte ihn einholte und zu Boden brachte. Weitere Streifenwagen eilten zur Verstärkung herbei. Die Polizistin wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht. Bei weiteren Ermittlungen am Skatepark hätten sich dann "Hinweise auf ein Betäubungsmitteldelikt" ergeben.