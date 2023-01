Beamte der Bundespolizei am Flughafen München haben am Sonntagmorgen einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mit. Bundespolizisten hielten den 23-jährigen Tatverdächtigen bei der Einreisekontrolle aus Dubai an und setzten ihn fest.

Gegen den Beschuldigten lag nach Polizeiangaben ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Regensburg vor. Die Staatsanwaltschaft Regensburg wirft dem Mann mehrere Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen in den vergangenen vier Jahren vor. Der mutmaßliche Täter wurde nach seiner Festnahme der Polizeiinspektion Regensburg überstellt und dort am Montag dem Haftrichter vorgeführt.