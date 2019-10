Auf den ersten Blick war es ein unheimlicher Eindruck in der Dämmerung. Regungslos saß am Samstagmorgen eine exotisch gekleidete Gestalt mit dunkler Hautfarbe auf einem Verkehrspoller in der Schwabinger Mandlstraße. Ein Passant näherte sich - und stand vor einer lebensgroßen Holzfigur. Die etwa 40 Kilogramm schwere Skulptur zeigt einen Jungen mit krausem Haar, rotem Mantel, einer rot-gelb-gestreiften Hose, rotbraunen Strümpfen und hellbraunen Schuhen. Woher der junge Mann stammt, ist bisher ein Rätsel. Die Polizei vermutet: irgendwo gestohlen. Deshalb wurde das Kommissariat 62 eingeschaltet. Doch die Diebstahlexperten im Präsidium konnten bisher keine Tat finden, die zu dem Gegenstand passen würde. Deshalb möchte die Polizei jetzt gerne wissen: Wer kann Angaben zu dem Besitzer oder Eigentümer der beschriebenen Holzfigur machen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit dem Polizeipräsidium München, Telefon 089/2910-0, in Verbindung setzen.