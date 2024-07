Sie denke gerade oft ans Auswandern, sagt Johanna Schmitz (Name geändert), und ein bisschen wirkt es so, als sei sie über ihre eigene Aussage erstaunt. Aber sie meine das ernst, sehr ernst sogar. Einfach weg aus der Region um München , aus Bayern, ach was, ganz raus aus Deutschland. Nicht weil sie es unbedingt wollen würde, nein. Sie habe ja Familie hier, Freunde und Bekannte, sei in der Region aufgewachsen und habe hier ihre Ausbildung zur Tiefpflegerin gemacht. Ihr Sohn, noch ein Kleinkind, möge es hier auch, sagt Schmitz. Nur komme sie hier derzeit nicht zur Ruhe, sagt sie. Und wisse nicht, ob sie es jemals wieder wird.

Johanna Schmitz hat etwas verloren, das eigentlich selbstverständlich ist, aber in ihrem Fall eben nur das: eigentlich. Schmitz hat die Gewissheit verloren, dass sie am nächsten Morgen wohlauf wieder aufwacht. Ihre Wohnung ist ausgebrannt, mitten in der Nacht, als sie dort schlief. Die Hintergründe sind noch unklar. Ein Selbstverschulden schließe sie aus, sagt sie, genauso einen Unfall. Auch die Staatsanwaltschaft geht derzeit einem anderen Verdacht nach: Brandstiftung. Und was Schmitz nun bleibt, ist die Verunsicherung. Sie sagt: „Ich glaube, diese Angst wäre erst dann endgültig weg, wenn ich auch wegziehe, in ein komplett anderes Land.“

Was passiert, wenn einem das Zuhause entrissen und damit jeglicher Halt entzogen wird? Wie macht man weiter? Und was macht es mit einem, wenn ein noch viel schlimmerer Verdacht im Raum steht?

Denn Schmitz und ihr Sohn sind womöglich Opfer eines versuchten Mordes. Das ist der Verdacht, weswegen die Staatsanwaltschaft gegen einen Tatverdächtigen ermittelt, der sich nach der Tat ins Ausland abgesetzt hat. Dort sitzt er in Haft, die Auslieferung nach Deutschland ist beantragt. Der Verdächtigte, er ist Schmitz’ ehemaliger Partner, der „Vater meines Sohnes“, wie sie ihn nahezu ausschließlich nennt. Und damit ist Schmitz womöglich Opfer eines versuchten Femizids.

Ein Femizid, das ist keine rechtliche Kategorie. Das Wort meint Tötungen von Frauen, Morde und Totschläge also. Oft sind es Taten, die jeweils geschehen, weil eine Frau eine Frau ist. Und weil diese Tatsache manchen Männern schon ausreicht, um Gewalt zu rechtfertigen. „Beziehungstat“, „Ehrenmord“ oder „Tat aus Kränkung“ – so werden diese Taten oft umschrieben. Es sind Begriffe, die zunehmend in der Kritik stehen. Weil sie Motive beschönigen würden, keine „gekränkte Ehre“ rechtfertige eine Tötung.

Bis zum Urteilsspruch gilt die Unschuldsvermutung

Ob der ehemalige Partner von Schmitz in ihrem Fall auch der Täter ist, kann nur ein Prozess zeigen. Der Anwalt des Tatverdächtigen äußert sich auf Anfrage der SZ nicht. Bis zum Urteilsspruch gilt die Unschuldsvermutung. Da die Ermittlungen derzeit noch laufen, wurde der Name der Betroffenen in diesem Text verändert. Um Anonymität zu gewährleisten, wird zudem auf Orts- und Altersangaben sowie weitere Details verzichtet.

Schmitz ist Anfang 30, hat ein rundes Gesicht und eine zittrige Stimme. Während des Telefonats liegt ihr Sohn neben ihr, es ist ein Nachmittag im Juni, eigentlich soll er ein Nickerchen machen, doch er ist immer mal wieder am Telefon zu hören. Der Brand ist erst wenige Monate her. Seitdem habe sich das Verhalten ihres Sohnes verändert, sagt sie, er sei anhänglicher geworden, suche immer ihre Nähe. Und andersherum sei es genauso: „Ich bin zwar keine Helikopter-Mama“, sagt Schmitz, dennoch schaue sie nun stärker darauf, was ihr Sohn macht, wer sich den beiden beim Spazieren gehen nähert. Sie sagt: „Wie kann ich meinen Sohn jemals mit einem guten Gewissen allein durch die Gegend ziehen lassen?“

Aus ihrer Vorsicht meint man, Angst herauszuhören. Angst, dass so etwas nochmal passieren, sie nochmal alles in den Flammen verlieren könnte. Schon vor dem Brand sei ihr Leben unstet gewesen, sagt Schmitz. Der Vater ihres Sohnes sei abwesend gewesen, habe das Kind nicht akzeptieren wollen. Sie und ihr Sohn lebten bei Schmitz‘ Familie, bei der Mutter und der Schwester, und, als das beides nicht mehr möglich gewesen sei, in einem Schutzhaus für Frauen im Norden von München. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Den Umzug in einen Münchner Vorort, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses, beschreibt Schmitz wie eine Befreiung. Das nomadenhafte Umherziehen, das Sitzen auf gepackten Taschen, es habe im vergangenen Oktober ein Ende gefunden. Schmitz sagt: „Wir haben uns dort wirklich sehr, sehr wohlgefühlt.“ Endlich seien da eine eigene Bleibe und ein wenig Stabilität gewesen. Von Dauer war sie nicht. Wenige Monate nach dem Einzug brannte die Hochparterrewohnung aus.

Über den Brand zu sprechen, fällt Schmitz merklich schwer. Sie redet langsam und unterbricht sich dennoch immer wieder selbst, als würde sie das Gesagte einfangen wollen. Wenn Schmitz an die Brandnacht zurückdenkt, habe sie vor allem die Stichflamme vor Augen, die im Flur loderte, sagt sie. Wie sie ihren Sohn schnappte, überlegte, aus dem Fenster zu springen, und es doch ließ, weil sie Angst gehabt habe, das Kind zu verletzen.

Sie schrie, warnte, lief im Nachthemd aus dem Haus

Aus dem Haus will Schmitz durch den Flur gekommen sein, ganz nah an den Flammen vorbei und durch die Wohnungstüre, die sie, so sagt sie es, aus Angst vor ihrem ehemaligen Partner immer zusätzlich verriegelt habe. Zwei Schlösser, eine Kette.

Sie schrie, warnte, lief im Nachthemd aus dem Haus, wie Zeugen bestätigten. Die Nachbarn wurden auf den Brand aufmerksam und gelangten durch das verrauchte Treppenhaus nach draußen in die Märznacht. „Es war sehr kalt“, sagt Schmitz. „Ich habe sehr gezittert, ein Nachbar hat mir seine Jacke gegeben, eine andere eine Decke für meinen Sohn.“ Als die Rettungsdienste eintrafen, wurden Mutter und Sohn ins Krankenhaus gebracht.

Florian S. ist Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes, in dem Schmitz damals wohnte. In der Brandnacht war er im Einsatz. Um 3.10 Uhr ging bei ihnen der Notruf ein, wenige Minuten später waren sie vor Ort, sagt S. Er zitiert aus dem Einsatzprotokoll. Dass ausgerechnet die Wohnung im Hochparterre brannte und damit der Zugang zu den höheren Etagen erschwert war, sei ungünstig gewesen. „Für uns war lange nicht klar, ob da noch jemand in der Wohnung war.“ Erst allmählich wurde klar, dass alle Menschen in Sicherheit seien. Etwa 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, hinzu kamen etliche Rettungskräfte. „Es hätte weit schlimmer ausgehen können“, sagt S.

„Es hätte weit schlimmer ausgehen können“, sagt ein Feuerwehrmann, der in der Nacht dabei war

Auch an Schmitz und ihren Sohn erinnert sich S. Daran, wie sie barfuß in der Kälte gestanden sei und „anteilslos“ auf das Brandgeschehen starrte. Und an ihre rußschwarzen Lippen – ein Anzeichen dafür, dass sie ganz in der Nähe des Brandherds war. Sie wirkte, sagt S., sichtlich verwirrt. Am nächsten Tag wurde auch dem Feuerwehrmann klar, dass es sich mutmaßlich um Brandstiftung handelte.

Die Polizei äußert sich auf SZ-Anfrage nicht zu dem Fall mit Verweis darauf, dass derzeit noch ermittelt werde. Die Staatsanwaltschaft bestätigt der SZ, dass sie wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerer Brandstiftung ermittelt – und wegen versuchten Mordes in zwei Fällen. Zum Tathergang äußere man sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Und Johanna Schmitz? Sagt, sie sperre jetzt die Tür hinter sich ab, wenn sie einen Raum betrete, und habe ständig irgendwo ein Licht brennen, weil sie es anders nicht mehr aushalte. Der Verdacht, ihr ehemaliger Partner könnte sie derart angegriffen haben, mache ihr zu schaffen.

Selten sind derlei Taten nicht. Allein im Zuständigkeitsgebiet der Polizei München versuchten vergangenes Jahr fünf Personen ihrer Partnerin oder Ex-Partnerin das Leben zu nehmen. Das lässt sich dem Sicherheitsreport der Polizei für das Jahr 2023 entnehmen.

Der Brand liegt nun einige Monate zurück. Von den Brandwunden, die Schmitz davongetragen hat, ist heute kaum mehr etwas zu sehen. Auf Fotos von damals erkennt man leuchtend rote Flecken auf ihrer Stirn und der linken Gesichtshälfte, die Haut ist geschwollen. In der Klinik seien Verbrennungen zweiten Grades festgestellt worden, sagt sie.

„Ich leide extrem unter Angstzuständen“

Einige Monate, das genüge vielleicht, um die körperlichen Wunden zu heilen, sagt Schmitz, aber nicht die psychischen: „Ich leide extrem unter Angstzuständen.“ Und dann seien da noch die Panikattacken, die Albträume, die ihr selbst das Ausruhen zur Herausforderung machten. In Therapie, sagt Schmitz, habe sie sich bisher nicht begeben, sie finde keinen Therapeuten.

Schmitz ist inzwischen bei Bekannten untergekommen. Weit draußen, in einer kleinen Gemeinde in Oberbayern. Die Polizei habe ihr zum Umzug geraten, sagt sie. Sie, die selbst keinen Führerschein hat, komme da nur schwer weg – aber immerhin sei sie so erst einmal der Wohnung, dem Brand, der Last entkommen.

Seit dem Brand sei sie noch einige wenige Male in der Wohnung gewesen. Um zu schauen etwa, ob etwas den Brand überlebt hat, irgendetwas. „Ich habe es gar nicht ausgehalten“, sagt sie. Auf Videos, die sie von ihrer Suche gemacht hat, sieht man vor allem schwarz: Fast alles ist mit Ruß bedeckt, angekokelt. Gebrauchen? Kann man davon augenscheinlich nur noch wenig.

„Ich habe mich sehr nackt gefühlt“

Ihr Plan sei es, sich ein neues Leben aufzubauen, sagt sie und seufzt. Denn sie weiß ja, wie schwer das wird. Auf den Phönix-aus-der-Asche-Moment, den Moment, an dem plötzlich alles besser wird, kann man lange warten. Fotos, Stofftiere, das Lieblingsshirt – so etwas lässt sich nicht ersetzen. Schmitz sagt: „Ich habe mich irgendwie sehr nackt gefühlt.“

Und dann ist da noch die Sache mit dem Geld: Weil sie keine Hausrat-, sondern nur eine Haftpflichtversicherung habe, würden ihr die Kosten für Möbel, Kleidung, Technik nicht ersetzt, sagt Schmitz. Auf einer Spendenplattform, auf der auch Filmstudenten auf Geld für ihren ersten Film hoffen und mit der Game-Entwickler kleine Spiele finanzieren, hat sie deshalb ihre Geschichte ausgebreitet und um Hilfe gebeten. Mehrere tausend Euro sind so bereits zusammengekommen. Das meiste stammt von vielen Einzelspendern. Zehn Euro, 20, mal 60. Jeder Betrag ist eine kleine Bekundung der Solidarität mit Schmitz.

Fragt man Schmitz, was ihr Hoffnung mache, ist diese Hilfsbereitschaft eines der wenigen Dinge, die ihr schnell einfallen. Ihr Sohn, die Chance mit ihm gemeinsam einen Neustart zu wagen, das auch. Aber sonst? Sie grübelt. „Es wird sicherlich irgendwann mal besser, aber groß Hoffnung habe ich gerade nicht.“

Schmitz‘ Kind schreit auf, wird unruhig. Zeit, das Gespräch zu beenden. Wie es jetzt weitergeht, kann Schmitz noch nicht sagen. Finden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ein Ende und kommt es zum Prozess, wird sie aussagen und auf den Tatverdächtigen treffen. Sie könnte ihre Aussage vermutlich auch in einem anderen Raum machen, aber das möchte sie nicht. Schmitz sagt: „Ich will ihm gegenübertreten.“ Und dann? Möchte sie mit dem gespendeten Geld einen Führerschein machen, mobil sein. Auch damit ihr Sohn die Welt sehen kann.