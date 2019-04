16. April 2019, 18:30 Uhr Nach mutmaßlicher Vergewaltigung "Das ist doch ein Freifahrtschein für jeden Täter"

Nina F. kann sich an die Tat vor sechs Jahren nur noch bruchstückhaft erinnern.

Eine 36-jährige Münchnerin soll nach einem Clubbesuch mit K.o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt worden sein. Nun kämpft sie dafür, dass der Verdächtige doch noch vor Gericht kommt.

Kommt ein Mann, der eine 36-Jährige nach einem Clubbesuch vergewaltigt haben soll, doch noch vor Gericht? Oder bleibt der mutmaßliche sexuelle Missbrauch ohne Folgen? Mit einer zehntausendfach unterstützten Online-Petition und einer juristischen Beschwerde kämpft die Münchnerin Nina F. dafür, dass ihr Fall verhandelt wird. Am Dienstag übergab sie der Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag rund 93 000 Unterschriften zu dem fast auf den Tag genau sechs Jahre alten Fall.

Die 36-Jährige ist überzeugt, bei einem Münchner Discobesuch in der Nachtauf den 19. April 2013 mit K.o.-Tropfen willenlos gemacht und vergewaltigt worden zu sein. Jahre später wurde ein Verdächtiger anhand der DNA-Spuren gefunden, die man damals bei einer gerichtsmedizinischen Untersuchung sicherstellen konnte.

Doch die ermittelnde Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren mangels Erfolgsaussichten ein. Die Begründung: Die Frau könne sich nur bruchstückhaft an die Tat erinnern und der Mann schweige zu den Vorwürfen. Die Frau reichte gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft juristische Beschwerde ein, diese wird laut Vize-Generalstaatsanwalt Thomas Weith aktuell geprüft. Die Petition an sich hat rechtlich keine Bedeutung, doch Weith versicherte bei der Übergabe: "Wir werden uns intensiv mit der Sache beschäftigen." Mit einer Entscheidung über die Beschwerde sei in zwei bis drei Wochen zu rechnen.

Nina F. beklagte bei der Überreichung der Petition: "Das ist doch ein Freifahrtschein für jeden Täter: Ich sorge dafür, dass das Opfer Erinnerungslücken hat, und schon wird das Verfahren eingestellt." Sie zeigte sich von der Staatsanwaltschaft enttäuscht: "Die Tatsache, dass das Verfahren eingestellt wurde, obwohl der Täter gefunden und eindeutig identifiziert wurde anhand der Spermaspuren, die in mir gefunden wurden, hinterlässt ein großes Gefühl von Ohnmacht, Wut, Verzweiflung und auch Unverständnis, weil ich die Begründung nicht verstehe."

Für die Münchner Generalstaatsanwaltschaft, die nun die Entscheidung der Staatsanwaltschaft München I prüft, betonte deren Sprecher Klaus Ruhland: "Das Verständnis von uns ist da." Doch es sei sehr schwer nachzuweisen, dass K.o.-Tropfen im Spiel gewesen seien. "Der Staatsanwalt hat dann Anklage zu erheben, wenn ein hinreichender Tatverdacht, also eine gewisse Verurteilungswahrscheinlichkeit gegeben ist", ergänzte Vize-Generalstaatsanwalt Weith. "Das sagt generell nichts darüber aus, ob wir dem Opfer glauben."