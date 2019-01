27. Januar 2019, 18:42 Uhr Mutiger Einsatz Polizisten retten Rentner vor Wohnungsbrand

Als mutige Lebensretter haben sich am Samstag gegen 16.30 Uhr Polizeibeamte der Inspektion Neuhausen bei einem Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus an der Landshuter Allee erwiesen. Ein Bewohner hatte die Polizei alarmiert, weil er Rauch aus einer Nachbarwohnung bemerkte. Der Mann sagte der Polizei auch, dass er durch die verschlossene Wohnungstüre mit dem Bewohner durch lautes Zurufen herausgefunden habe, dass dieser hilflos im Badezimmer liege und nicht aufstehen könne. Für die Beamten mehrerer Streifenbesatzungen, die kurz darauf vor der verschlossenen Türe standen, hätte das Regelwerk vorgesehen: Abwarten, bis die Feuerwehr mit Atemschutz angerückt ist. Angesichts des hilflosen Bewohners entschieden sich die Polizisten anders. Sie brachen die Wohnungstür gewaltsam auf, drangen durch den Rauch ins Badezimmer zu dem geschwächten 69-Jährigen vor und brachten ihn gemeinsam ins Freie. Die eingetroffene Feuerwehr kümmerte sich um den Mann - und um den Qualm in der Wohnung, der von verbranntem Essen stammte.