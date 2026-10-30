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Mut Maker Award in MünchenWenn Frauen Rot sehen: Mut-Ausbruch im Doppelkegel

Lesezeit: 2 Min.

Bitte genau hinschauen: Wer im grünen Kleid hat sich neben der gestikulierenden Gastgeberin Tijen Onaran versteckt?
Bitte genau hinschauen: Wer im grünen Kleid hat sich neben der gestikulierenden Gastgeberin Tijen Onaran versteckt?
Foto: Stephan Rumpf

Die Unternehmerin Tijen Onaran versammelt in der BMW-Welt Pionierinnen und Führungskräfte für den Mut Maker Award. Und Markus Söder plaudert über  das Geheimnis seiner Tante Sabine.

Von Ulrike Heidenreich

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Wer am Donnerstagabend über den Mittleren Ring an der BMW-Welt vorbeisauste, hätte denken können, die SPD feiere dort in großem Stil und buhle um Wähler oder Mitglieder. Der markante, gläserne Doppelkegel erstrahlte in leuchtendem Partei-Rot weit in die Nacht hinein. Es handelte sich aber um eine Werbeveranstaltung der anderen Art – auch wenn die Politik eine Rolle spielte.

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