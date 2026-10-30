Die Unternehmerin Tijen Onaran versammelt in der BMW-Welt Pionierinnen und Führungskräfte für den Mut Maker Award. Und Markus Söder plaudert über das Geheimnis seiner Tante Sabine.

Wer am Donnerstagabend über den Mittleren Ring an der BMW-Welt vorbeisauste, hätte denken können, die SPD feiere dort in großem Stil und buhle um Wähler oder Mitglieder. Der markante, gläserne Doppelkegel erstrahlte in leuchtendem Partei-Rot weit in die Nacht hinein. Es handelte sich aber um eine Werbeveranstaltung der anderen Art – auch wenn die Politik eine Rolle spielte.