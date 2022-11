In der Münchner Bildungslandschaft gibt es von sofort an einen neuen Mitspieler: Das Muslimische Bildungswerk Bayern (MBB) eröffnet einen eigenen Standort an der Isar. Das MBB selbst ist im Mai 2018 zunächst als Abteilung der Islamischen Religionsgemeinschaft Erlangen e. V. gegründet worden und seit 2022 ein eigener Verein mit Dependancen in Erlangen, Augsburg, Regensburg und nun auch München. Die Einrichtung richtet sich an Muslime und Nichtmuslime aller Altersstufen und will nicht nur religiöse, sondern auch gesellschaftlich relevante Fragestellungen aufgreifen.

Mit einem Festvortrag zur "Gelehrsamkeit im Islam" geht die Einrichtung am Samstag, 19. November, 18 Uhr, an den Start. Referent in der Evangelischen Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Straße 24, ist Çefli Ademi, Professor für islamische Normenlehre am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Münster. Leiter des Muslimischen Bildungswerks ist Imam Belmin Mehic vom Münchner "Forum für Islam" an der Hotterstraße 16, wo die neue Einrichtung auch ihren Sitz haben wird.

Islamisch-ethische Werte und das demokratisch-rechtsstaatliche Verständnis des Grundgesetzes seien für sein Angebot maßgeblich, so Mehic. Das MBB sei außerdem ein "wichtiger Schritt", um einen professionellen und intensiven Dialog innerhalb der muslimischen Gemeinschaft und mit der Stadtgesellschaft zu führen.