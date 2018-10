4. Oktober 2018, 19:24 Uhr Musikwettbewerb Auf der Suche nach einem München-Song

Weil es angeblich zu wenig Lieder über das Lebensgefühl an der Isar gibt, startet der Verein "Stadtmucke" einen Wettbewerb.

Von Susanne Hermanski

Manche diskutieren sich gerade noch die Köpfe heiß, welcher Song den Titel Wiesn-Hit 2018 verdient - "Cordula Grün", "Bella Ciao" oder etwa doch wieder "Viva Colonia"? Andere denken da schon weiter: Um München mehr eigene musikalischer Identität zu geben, hat sich eigens eine Initiative gegründet. Der Verein nennt sich "Stadtmucke", und sein erklärtes Ziel sind "mehr Songs über München", statt der ewig gleichen Leier über Colonia alias Köln, New York und Co.

Genauer führte Franziskus Büscher, der Initiator des Vereins, das Konzept am Donnerstag bei einer Pressekonferenz aus: "Wir wollen die Münchner Musiker dazu aufrufen, das heutige Lebensgefühl ihrer Stadt in neue Songs zu packen, München soll durch Musik ein Stück mehr zusammenwachsen." Stadtmucke hat deshalb nun einen Wettbewerb gestartet. Bei dem können sich Musiker aus München bewerben, um dann mit Hilfe prominenter Mentoren aus der Branche entsprechende neue Songs zu schreiben und diese im Anschluss auch professionell zu produzieren. Im Sommer 2019 sollen die besten dann bei einem Konzert präsentiert werden.

Zu den Mentoren gehören Christoph "Stofferl" Well, bekannt geworden durch die Biermösl Blosn, der Rapper und Bayern-3-Moderator Roger Reckless, Samuel "Samy Danger" Hopf von der Band Jamaram und Josie-Claire Bürkle, die Sängerin der Band Claire. Unterstützt wird das Projekt zudem von Matthias Fischer, dem Popularmusikbeauftragten des Bezirks Oberbayern. "Wir sind davon überzeugt, dass nur Musik es schafft, München zu einer Stadt zu machen, die wirklich vielfältig, engagiert, cool, hip, voller Ideen und Möglichkeiten ist. Musik ist die Sprache die alle verbindet, die jeder versteht und die es vor allem auch ermöglicht, emotional zu kommunizieren", sagt Büscher.

Bis zum 4. Februar 2019 können sich Bewerber unter www.stadtmucke.de/bewerbung melden. Im März soll dann die Workshop- und Produktionsphase für die erfolgversprechendsten Einreichungen beginnen. Auf www.stadtmucke.de ist auch ein Video zu finden, das manch Interessiertem zur Inspiration dienen mag. Wem das als Ansporn noch nicht genügt, der erinnert sich vielleicht daran, wie Bob Geldof München vor anderthalb Jahren musikalisch huldigte: Als der irische Politrocker den Jazzsommer im Bayerischen Hof eröffnete, schritt er die Treppe in den Festsaal hinab und stimmte doch tatsächlich nichts Kämpferischeres an als: "In München steht ein Hofbräuhaus."

Einige Lieder, die das Lebensgefühl der Stadt beschreiben, sind schon in die Jahre gekommen. Die Zeile "I renn Nackert durch den Englischen Garten" aus "Sommer in der Stadt" von der Spider Murphy Gang ist bereits eher nostalgisch als noch wahr. Und wer mit Ringsgwandl in die Höhle der "Mopedrocker von Neuperlach" brettern möchte, der wird dort heute eher E-Bike-Radler finden.