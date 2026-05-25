Auf den ersten Blick ist alles wie immer – hier in der Sonnenstraße, im Musikhaus Hieber Lindberg, einem der traditionsreichsten Geschäfte der Innenstadt. Unter dem Schriftzug „Musik erleben im Herzen von München “ geht die Kundschaft ein und aus. Durch die Schaufenster sieht man Regale voller Gitarren und Ukulelen, einen Raum weiter folgen Verstärker und Lautsprecherboxen. Dass das Geschäft nahe dem Stachus mit seiner mehr als 140-jährigen Geschichte in finanzielle Schieflage geraten ist und um seine Existenz bangt? Davon ist an diesem Vormittag weder etwas zu spüren noch zu lesen.

Und doch hat die Hieber Lindberg GmbH ein Insolvenzverfahren beantragt, wie der Anwalt Max Liebig Anfang Mai mitteilte. Er wurde am 30. April zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt und hat sich seither einen Überblick über die wirtschaftliche Situation des Traditionshauses verschafft. „Derzeit wird intensiv an Sanierungsszenarien gearbeitet, die sich insbesondere auf Gespräche mit Interessenten für eine Übernahme des Geschäftsbetriebs fokussieren“, teilt Liebig auf Anfrage mit. „Dieser Prozess ist aktuell ergebnisoffen.“ Der Betrieb des Geschäfts, das 2006 aus der Fusion der Musikhäuser Hieber am Dom und Ernst Lindberg in der Sonnenstraße hervorgegangen ist, werde derweil „vollumfänglich fortgeführt“, so Liebig. „Dies ist aktuell auch für die kommenden Wochen geplant.“ Die 44 Beschäftigten erhalten ihre Gehälter noch bis Ende Juni über eine Insolvenzgeldvorfinanzierung.

Die Geschäftsführung des Musikhauses war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. In einer Mitteilung des vorläufigen Insolvenzverwalters wurde die Mitgesellschafterin Corina Loib mit den Worten zitiert: „Als Vollsortiment-Musikhaus bieten wir Musikern und Musikliebhabern die einmalige Möglichkeit, Instrumente direkt auszuprobieren und zu vergleichen.“ Und doch hatte das Geschäft – wie etliche andere Einzelhändler in der Innenstadt – in den vergangenen Jahren wirtschaftlich zu kämpfen.

Um Fixkosten zu senken, zog Hieber Lindberg im Sommer 2025 von der Sonnenstraße 15 in die Hausnummer 19 um, in deutlich kleinere Räume. Doch auch das hat offenbar nur wenig geholfen. „Die Hieber Lindberg GmbH hat wegen Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag gestellt“, sagt Liebig. „Das Unternehmen war nicht mehr in der Lage, seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, nachdem zuletzt nicht mehr rentabel gewirtschaftet werden konnte.“

Nach Angaben des Anwalts zählen zu den größten Herausforderungen „das veränderte Konsumentenverhalten und die stetig steigenden Kosten für die Aufrechterhaltung von Beratungsleistungen für den Kunden“. Ziel sei es nun, einen Investor für das 1884 von dem Hofmusiker Max Hieber gegründete Geschäft zu finden, um „diese musikalische Institution in München“ zu erhalten.