31. August 2018, 19:02 Uhr Musikgeschäft International, digital, radikal

Seit acht Monaten leitet Patrick Mushatsi-Kareba Sony Music Germany. Der Musikmanager hat die Plattenfirma ein Stück weit revolutioniert - er spricht von einem Neustart

Von Michael Bremmer

Selbst im Urlaub ist die Heimat allgegenwärtig. Ein Hotel in Taormina an der Ostküste Siziliens, ein Balkon mit Blick auf den Strand mit blauen Sonnenschirmen und das azurblaue Mittelmeer, ein Holzstuhl mit rotem Bezug. Über der Lehne hängt ein Fußballtrikot von Eintracht Frankfurt, Nummer 17, Prince Boateng - versehen ist der Beitrag bei Instagram mit dem Hashtag #dasistfrankfurtbrudi. Frankfurter Skyline, Frankfurter Sehenswürdigkeiten, Eintracht Frankfurt - das zieht sich durch das Instagram-Profil des Musikmanagers Patrick Mushatsi-Kareba. Natürlich seien diese Botschaften mit einem Augenzwinkern zu verstehen, sagt er. Aber er kann seine Liebe zu Frankfurt nicht leugnen - acht Monate lang war er nur am Wochenende zu Besuch an den Main gekommen, acht Monate hat er in einem Münchner Hotel gelebt, jetzt zieht er fest an die Isar.

Mushatsi-Kareba, Jahrgang 1973, ist seit Januar der neue Chef von Sony-Music Deutschland. Es ist Deutschlands zweitgrößte Plattenfirma, alleine in München hat sie fast 400 Mitarbeiter. Mushatsi-Kareba sitzt auf einem Stuhl im Besprechungsraum der Plattenfirma im Neuen Balan im Münchner Stadtviertel Ramersdorf. Vor ihm stehen zwei gewaltige Boxen und eine Musikanlage, rechts ein Flatscreen-Fernseher, hinter ihm hängen drei Plakate mit Beyonce, Justin Timberlake und Udo Jürgens, nahezu in Lebensgröße, und strahlen in der Abendsonne. Der Musikmanager lehnt sich zurück, überlegt einen Moment, dann sagt er: "Es sind turbulente Zeiten, um eine Plattenfirma als Geschäftsführer zu übernehmen." Er sagt das nicht mit einem ängstlichen Unterton, man spürt seinen Optimismus - und daran kann auch der drastische Marktumbruch nichts ändern, bei dem das bislang wichtigste Standbein, der physische Markt, also der Verkauf von Schallplatten und CDs, schneller wegbricht als das erwartet worden war.

"Ich habe eine klare Marschroute", sagt Mushatsi-Kareba. "Und ich habe keine Angst, dass die Marschrichtung falsch sein könnte." Musik, so sein Ansatz, könne wegen der Digitalisierung und wegen der Plattformen weltweit angehört werden - und dafür setzt er auf Kampagnen, die alle Bereiche des Musikmarktes erreichen. Sein Ziel, einfach ausgedrückt: Er möchte, dass die Bands, die bei ihm unter Vertrag stehen, nicht nur in Deutschland auffallen, "in dieser weltweiten Wahrnehmung eine größere Rolle spielen als es jetzt der Fall ist".

Haben Plattenfirmen eine Zukunft? Ja, sagt Patrick Mushatsi-Kareba, "sonst wäre ich nicht vor mehreren Jahren vom reichsten Unternehmen der Welt auf die Labelseite gewechselt". (Foto: Florian Peljak)

Mushatsi-Kareba hat es gelernt, sich durchzusetzen. Aufgewachsen ist er in Frankfurt-Goldstein, einem gut-bürgerlichen Viertel am Stadtrand. Allerdings gibt es zwei Brennpunktsiedlungen dort, in einer davon hat er gelebt - auch Namika, eine junge Künstlerin, die bei Sony unter Vertrag steht, ist dort groß geworden. Mushatsi-Kareba hat eine italienische Mutter und einen burundischen Vater, er ist Deutscher. Nach der Grundschule wechselte er an ein Gymnasium in Sachsenhausen. Fünf, sechs Kilometer liegen zwischen diesen beiden Vierteln, Patrick Mushatsi-Kareba pendelte zwischen diesen beiden verschiedenen Welten: Die Vormittage verbrachte er in einer wohlhabenden Gegend, nachmittags erlebte er all die sozialen Probleme in der Nachbarschaft mit: zerrüttete Familien, Kriminalität, Drogen. Natürlich bekam er auch Rassismus zu spüren, auch wenn er selbst sagt, dass er - "bei aller Intoleranz" - nicht besonders gepeinigt wurde. Das Thema lässt ihn trotzdem nicht los. Er studierte Politikwissenschaften, seine Diplomarbeit hatte das Thema "Kulturelle Identität: rassistische Konstruktionen versus Kultur als Ressource".

Mushatsi-Kareba spricht sehr reflektiert über Politik und die Veränderungen in der Gesellschaft. Warum ist er trotzdem im Musikgeschäft gelandet? Er sehe darin keinen Widerspruch, sagt er. Musik sei die Kunstform, um seine Identität zu transportieren, das zu sagen, wofür man stehe. Nach seinem Politik-Studium arbeitete er als Musikjournalist beim Frankfurter Stadtmagazin Frizz. Im September 2002 ging er zu einem großen Telekommunikationsunternehmen und entwickelte eine digitale Musikplattform. Nicht mal drei Jahre später wechselte Mushatsi-Kareba in den Streaming-Bereich, zum kommerziellen Online-Musikdienst Napster, Nachfolger der gleichnamigen US-amerikanischen Musiktauschbörse Napster. Von dort ging es 2008 zu Apple, wo er anfänglich das Musikgeschäft von iTunes in Deutschland und Österreich verantwortete und wo er von 2015 an in der Führungsebene von Apple Music arbeitete. Im Sommer 2016 wechselte er zur Plattenfirma Universal nach Berlin, bei der er aber den Umbruch nicht so gestalten konnte, wie er es erhofft hatte, und er die Konsequenzen daraus zog.

Download, Streaming - sind das nicht die beiden maßgeblichen Gründe, warum Plattenfirmen in den vergangenen Jahren so gebeutelt wurden? Und diese beiden Geschäftsmodelle hat also Mushatsi-Kareba früher mit aufgebaut? Kein Wunder also, dass im Musik-München im vergangenen Winter große Aufregung zu spüren war. Die Unruhe begann schon vor Weihnachten, als erste Gerüchte laut wurden, dass Daniel Lieberberg, Sohn des Konzertveranstalters Marek Lieberberg, von Universal zu Sony wechseln und dort Kontinental-Europa-Chef werden sollte. Seit 2002 war er bei Universal tätig - und für viele Künstler, so sagen das zumindest Bandmanager, war er ausschlaggebend, überhaupt einen Vertrag bei der Berliner Plattenfirma zu unterschreiben. Nun ging er also zum größten Konkurrenten.

Patrick Mushatsi-Kareba über Toleranz in Deutschland "Wir haben und hatten eine Frau als Regierungschefin, einen Minister im Rollstuhl, einen schwulen Außenminister, einen schwulen Bürgermeister der Hauptstadt, einen Parteichef mit türkischer Herkunft ... Heißt das, dass man die Superlative der Toleranz erreicht hat? Nein, das heißt es nicht. Aber mir fallen jetzt einige europäische Länder ein, in denen so ein Zustand in den nächsten 50 Jahren nicht zu erwarten ist."

Ein wenig später steigerte sich die Aufregung, als Philip Ginthör, der bisherige Geschäftsführer von Sony Music Germany, quasi über Nacht seinen Chefsessel räumen musste - und das trotz guter Geschäftszahlen. Als dann Mushatsi-Kareba - er gilt als Lieberberg-Vertrauter, beide arbeiteten bei Universal zusammen - als Ginthörs Nachfolger vorgestellt wurde, war sogar ein bisschen Angst zu spüren. Angst um den Arbeitsplatz, als erste Kollegen gehen mussten und zum Teil von Universal-Mitarbeitern ersetzt wurden.

Patrick Mushatsi-Kareba sitzt im Besprechungszimmer, den Oberkörper nach hinten gelehnt, die Hände verschränkt. Er trägt Joggingschuhe, schwarze Jeans und ein T-Shirt eines Frankfurter Szene-Labels: Run FFM lautet der Aufdruck, eine Anspielung an das Logo der Hip-Hop-Crew Run DMC. Sein Kopf ist kahl geschoren, in seinem Bärtchen finden sich einzelne graue Haare. Mushatsi-Kareba gehört nicht zu den Menschen, die sich selbst gerne reden hören. Er wartet - so scheint es zumindest zu sein - auf Gegenrede, schaut den Gesprächspartner wach, ja fordernd an. "Ich wurde hier super aufgenommen", sagt er dann.

Der Musikmarkt hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt, das einstige Schlaraffenland ist inzwischen schwierig zu bewirtschaften. Und natürlich gibt es bei den Plattenfirmen noch einige, die sich die goldenen Zeiten zurückwünschen, "als ein Artikel im Wom-Magazin, eine A-Rotation auf Viva und auf MTV und ein Auftritt bei "Wetten, dass ..?" gereicht haben, um den Kühlschrank voll zu machen für das nächste halbe Jahr", sagt Mushatsi-Kareba. Aber: Längst ist Streaming von Musik und der Download einzelner Songs wichtiger geworden als der Verkauf von CDs, längst ist mit traditionellem Marketing im Radio, Fernsehen und in Magazinen nicht mehr so viel zu erreichen, längst muss eine neue Zielgruppe erreicht werden, längst wird von daher die Frage diskutiert, ob es für Bands noch erstrebenswert ist, sich einer Plattenfirma anzuschließen. Also: Brauchen Bands noch ein Label? "Zu hundert Prozent", sagt Patrick Mushatsi-Kareba, "sonst wäre ich nicht vor mehreren Jahren vom reichsten Unternehmen der Welt (Apple, Anm. d. Red.) auf die Labelseite gewechselt." Um diese Frage aber weiterhin mit Ja beantworten zu können, müsse sich die Label-Welt ein Stück weit verändern. "Genau dafür wurde ich ja auch hierher geholt", sagt er.

1 Song gibt es von Patrick Mushatsi-Kareba - der Musikmanager als Musiker. "Immer der Sonne nach" heißt das Lied von der Crew Hofmann & Kareba, deutschsprachiger Trip-Hop aus dem Jahr 2009.

Mushatsi-Kareba hat sich drei Ziele gesetzt: Er möchte das eigene Künstlerportfolio stärken, also Bands, die primär in Deutschland, Österreich und der Schweiz relevant sind. Er möchte den Umsatz steigern. Und er möchte "die Anzahl der Künstler, die hier bei uns unter Vertrag stehen, die aber international relevant oder im Idealfall international erfolgreich sind, erhöhen". Dafür hat Sony Music Deutschland gerade einen Künstler aus den USA unter Vertrag genommen: Justin Jesso.

An diesem Donnerstag trat der 24-jährige Pop-Musiker, der bislang eher als Songwriter (unter anderem für Ricky Martin) in Erscheinung getreten und schon einmal für einen Grammy nominiert war, für die Sony-Belegschaft in München auf. Die Cafeteria wurde in eine Konzertbühne verwandelt, es wurden gratis Weißwein und Campari Orange ausgeschenkt, am Ende gab es Burger aufs Haus. Justin Jesso, 24, begrüßte die Crew mit seinem ersten Satz auf Deutsch ("Ich liebe Euch"), bedankte sich, hier in München einen Major-Plattenvertrag bekommen zu haben, und betonte seine Freude, "heute für meine Plattenfirma spielen zu dürfen". Sein Set war kurz - zwei aktuelle Songs, die er für Kygo geschrieben und eingesungen hat, zwei Coverversionen, drei eigene Stücke, die in den nächsten Wochen auf seiner eigenen Platte erscheinen werden. Die eigene Belegschaft hat er schon mal begeistert, Siegfried Schuller, Chef des Sony-Labels Columbia, groovte mit und gestand, sofort begeistert gewesen zu sein, als ihm Lieberberg und Mushatsi-Kareba den Musiker erstmals vorspielten. Dass ein Künstler aus LA zu einer deutschen Plattenfirma geht, sei ein gutes Zeichen, sagt Mushatsi-Kareba: "Unser Paket war so interessant, dass er es vorgezogen hat, bei uns zu unterschreiben."

Seit Januar arbeitet er nun in München -und er hat ein Stück weit Sony Music Deutschland revolutioniert, auch wenn Mushatsi-Kareba eher von einem Neustart spricht. Er hat neue Mitarbeiter in sein Führungsteam geholt, die Bereiche "Domestic" und "International" zusammengeführt, das zwischenzeitlich ruhende Label Epic Records wiederbelebt und er hat eine neue Abteilung aufgebaut: Artist & Editorial Brands Developments - hier wolle man, so der Sony-Chef, Künstler und redaktionelle Eigenmarken "auf allen relevanten Plattformen entwickeln, aufbauen und groß machen". Achteinhalb Wochen hat man für die Umsetzung benötigt, "ich muss meinen Hut ziehen, dass wir das alle zusammen in so einer kurzen Zeit geschafft haben", sagt Mushatsi-Kareba. Intern wird der neue Chef als aufrichtig beschrieben, als "smarter Typ und guter Stratege". Einzeln heißt es aber auch, dass er mit seiner Präsenz nicht unbedingt Massen bewegen könne.

Justin Jesso hat am Donnerstag ein Konzert für die Sony-Belegschaft gespielt. Der Musiker aus LA hat gerade einen Plattenvertrag in München unterschrieben. (Foto: Robert Haas)

Bei aller Internationalität, Deutschland bleibt wichtig. Mushatsi-Kareba will München als Sony-Standort behalten, möchte aber die Aktivitäten in der Musikhauptstadt Berlin steigern. "Wir wollen dort nicht die zweite Geige spielen, wenn es um die Nähe zu Künstlern, um den Zugriff auf potenzielle neue Künstler geht", sagt er. Auch könne er sich durchaus mehr Lokalkolorit vorstellen - also Münchner Künstler für das Münchner Label, auch wenn das wirtschaftlich nicht essenziell sei. Vor einiger Zeit haben Mushatsi-Kareba und Liebermann den Münchner Musiker Kaled zu Universal geholt - aber Musik-München ist ja groß.

Was die lokale Szene betrifft, wirkt die Musik etwas lieblich, sagt Mushatsi-Kareba. Das sei nicht verwunderlich in einer privilegierten Stadt wie München. "Soziale Probleme fördern eine andere Form des musikalischen Ausdrucks", sagt er. Die Erfahrung zeige aber, so der Sony-Chef, dass es auch in einer Stadt wie München soziale Probleme und soziale Brennpunkte gebe. Das werde an die Oberfläche kommen, auch mittels des künstlerischen Ausdrucks. "Es würde mich nicht wundern, wenn eines Tages ein Hardcore-Rapper vom Hasenbergl Haftbefehl Konkurrenz machen würde."

Es gilt noch viel zu entdecken. In den vergangenen Monaten hat Mushatsi-Kareba vor allem die Isarauen gesehen, am frühen Morgen beim Joggen. Jetzt zieht er vom Hotel in eine eigene Wohnung. "Ich bin erpicht darauf, München besser kennenzulernen", sagt er. Vielleicht wird sich dadurch auch seine Instagram-Galerie verändern - Hashtag #das istmünchenbruada.