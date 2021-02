Von Jürgen Moises

Wie erst im Dezember öffentlich bekannt wurde, hat man vor zwei Jahren in Pompeji eine komplett erhaltene, antike Imbissbude entdeckt. Das Thermopolium, wie die Römer solche "Snackbars" auf Lateinisch nannten, verfügt über einen mit Bildern von Enten und einem Hahn bemalten Tresen, Töpfe, Ton- und Trinkgefäße und sogar Graffiti an der Wand. Wer diese archäologische Sensation, zu der auch das Skelett des mutmaßlichen Inhabers gehört, nicht mitbekommen hat, könnte das für Fake News oder einen Scherz halten. Aber wie auch Stephanie Müller in "Rasenmäher in E-Moll" versichert: "Kaum zu glauben und doch real."

"Rasenmäher in E-Moll" ist ein 26-minütiger Musik-Film, den das aus Stephanie Müller (München) und Laura Theis (Oxford) bestehende Experimentalpop-Duo Beißpony zusammen mit Klaus Erika Dietl gedreht hat und der am Donnerstag Premiere hat. Zu sehen ist er als Teil von "Krawalle & Liebe", einer Veranstaltungsreihe im Literaturforum des Berliner Brecht-Hauses, die während der Pandemie online gestreamt wird. Nach der Premiere bleibt "Krawalle und Liebe #15", an der auch Kitty Solaris und Barbara Morgenstern mitwirken, auf dem Youtube-Kanal des Literaturforums einsehbar. Außerdem kann man "Rasenmäher in E-Moll" bald unter www.vimeo.com/hoellemedia sehen.

Der "Nachrichtenbericht" von der Snackbar ist in dem vom Münchner Kulturreferat unterstützten Film eine von mehreren Episoden. In anderen sieht man eine Beerdigungsszenerie, Müller und Theis, wie sie über zwei Fenster hinweg miteinander boxen. Es gibt kryptisch-poetische Botschaften an einer Supermarkt-Fassade, einen an Monty Python erinnernden Sportwettkampf, ein leeres Musiktheater und einen Mitschnitt aus dem Void-Club in Bordeaux, wo Beißpony am 23. Januar 2020 ihr bisher letztes Konzert gaben.

Eindeutige Botschaften, die gibt es nicht. Auch keine Aussage dazu, ob E-Moll so etwas wie das Standardtuning eines Rasenmähers ist. Stattdessen vermittelt sich der Eindruck, dass sich in den unter anderem auch in Oxford und Antwerpen aufgenommenen Szenen Gefühle wie Einsamkeit und Melancholie verdichten. "I've built a masochistic time machine", sagt Laura Theis an einer Stelle. Ein Sinnbild für die Corona-Dauerschleifen-Existenz?

Rasenmäher in E-Moll, zu sehen am Donnerstag, 18. Februar, um 20 Uhr unter https://lfbrecht.de/event/krawalle-und-liebe-15