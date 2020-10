Von Sabine Reithmaier, Tutzing

Die Brahms-Freunde in Tutzing haben einen langen Atem. Das belegt allein die Tatsache, dass ihr Festival zu Ehren des einst im Ort sommerfrischelnden Komponisten in diesem Jahr zum 23. Mal stattfindet. Der Pandemie-Zeiten wegen sind die Brahmstage heuer allerdings auf vier Konzerte reduziert, auf den Liederabend wird ganz verzichtet.

Anlässlich des 100. Todesjahrs des Komponisten hatten der Musikagent Christian Lange und Kirchenmusiker Franz Reißner 1997 beschossen, an die Tradition der von der Pianistin Elly Ney 1958 ins Leben gerufenen, 1987 aber eingestellten Musiktage anzuknüpfen und sie als Brahmstage wiederzubeleben. Ursprünglich folgten sie einem strengen Konzept: Werke Brahms' wurden denen eines anderen großen Komponisten gegenübergestellt, 1999 etwa dem Zeitgenossen Anton Bruckner oder 2001 Robert Schumann. Inzwischen werden die Programme lockerer gestaltet. Doch zwingend gehörten von Anfang an die Liederabende dazu. Bereits im Gründungsjahr gastierte Jonas Kaufmann im Tutzinger Schloss, heute Sitz der Evangelischen Akademie.

Johannes Brahms selbst hatte sich im Mai 1873, sieben Tage nach seinem 40. Geburtstag, im Gasthof Amtmann eingemietet. Er war nicht zum ersten Mal am Starnberger See, da er zwei Jahre zuvor nach Konzertbesuchen in München bereits einige Tage in Bernried bei den Brüdern Franz und Ignaz Lachner verbrachte hatte. "Tutzing ist weit schöner, als wir uns neulich vorstellen konnten", schrieb er bald nach der Ankunft an seinen Freund, den Dirigenten Hermann Levi, bei dem er wohnte, wenn er in München weilte. 25 Gulden zahlte er für Zimmer und Schlafkammer und sechs für ein "unstimmbares, miserables Klavier", wie sein Biograf Max Kalbeck berichtet. Der Musikpädagoge Josef Gänsbacher, der Brahms in der Sommerfrische besuchte, erschrak, als er das Piano anschlug. "Ja", sagte Brahms, "das habe ich nur gemietet, damit niemand drauf spielt" (Kalbeck). Wenn er tatsächlich ein Klavier brauchte, musste er nach Bernried zu den Lachners wandern oder er ging zum Sängerehepaar Heinrich und Therese Vogl, das im benachbarten Feldafing wohnte.

Brahms Spuren folgen das Musikerpaar Esther Schöpf und Norbert Groh mit Violine und Klavier in der Aula des Gymnasiums. Sie beleuchten am Freitag, 23. Oktober, dessen Umfeld, spielen zehn kürzere Stücke von mit Brahms befreundeten Komponistenkollegen. Schon am 15. Oktober stellt sich, ebenfalls in der Aula, das Cello/Klavier-Duo Raphaela Gromes und Julian Riem vor. Auch sie widmen sich dem Namensgeber des Festivals, interpretieren aber auch Walzer aus dem "Rosenkavalier" von Richard Strauss.

Eröffnen wird das Festival an diesem Sonntag, 11. Oktober, der spanische Pianist Juan Pérez Floristán, der im Tutzinger Schloss ein Klavier-Recital mit Werken von Brahms, Schumann und Beethoven spielen wird - letzteren deshalb, weil die Feierlichkeiten zu dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr viel zu kurz gekommen sind. Der Abend ist ausverkauft - doch falls sich genügend Interessenten auf der Warteliste eintragen, ist ein Wiederholungskonzert am selben Tag möglich.

Das Finale am 25. Oktober übernimmt das Trio Michael Schäfer (Klavier), Wen-Sinn Yang (Violoncello) und Ilona Then-Berg (Violine). Die Musiker spielen ein selten zu hörendes Variations-Klaviertrio von Beethoven und das zweite Klaviertrio in C-Dur von Brahms. Ein würdiger Abschluss für das kleine, aber feine Festival.

