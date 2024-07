Kritik von Paul Schäufele

Selten war die Stille nach dem letzten Ton so notwendig wie an diesem Abend. Nach beziehungsreichen Textkaskaden, schwindelerregender Vokalakrobatik und perkussivem Tosen benötigt das Publikum in Nürnbergs Sankt Sebald, was sich der Protagonist am Anfang erlaubt hat. Im ersten Bild von Wilfried Hillers „Apokalypse – eine Enthüllung“, uraufgeführt während des internationalen Musikfests ION, sitzt Johannes Euler als Johannes von Patmos auf seinem Sessel und meditiert. Er sammelt sich, umgeben von Büchern.