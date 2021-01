Von Oliver Hochkeppel, Nürnberg

Vor Corona hätten viele Jazzer auch "Reisender" auf ihre Visitenkarten drucken lassen können. Die Globalisierung hat auch sie erwischt, der Wohnort spielt bei vielen Musikern kaum mehr eine Rolle, so viel sind sie unterwegs, zu Konzerten und Studioarbeit, in immer internationaleren Besetzungen. Manch einer sehnt sich dabei umso mehr nach Verwurzelung und verschreibt sich der heimischen Szene. So eine integrale Figur ist der Pianist und Komponist Peter Fulda für die Region Nürnberg - obwohl er in Schwabach aufgewachsen ist, in Würzburg und Köln studiert hat und seit 2001 Kompositionsprofessor in Frankfurt ist. Doch hier, in Nürnberg und Fürth, wo er lebt, hat Fulda 2010 den Verein "Metropolmusik" gegründet und ein Jahr später das eigene "Label 11".

Etliche "Label 11"- Alben sind Debüts von Hochbegabten, die danach Karriere gemacht haben

In zehn Jahren ist die "Metropolmusik" zum neben der Musikhochschule vielleicht wichtigsten Kulminationspunkt der regionalen Szene geworden und hat "seine Berufung und Erfüllung, die Musik der in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen-Schwabach beheimateten schöpferischen Musiker aufzuführen und zu verbreiten," wie es in der Satzung heißt, in beachtlicher Manier in die Tat umsetzen können. Bald 200 Konzerte, unter anderem mit einem eigenen "Ensemble in residence", und über 500 Kompositionen, seit 2016 auch ein Festival samt Gesprächsreihe, dazu 16 Alben in der Reihe "Edition Metropolmusik" beim Label 11 gehen auf das Konto der von Peter Fulda geleiteten Vereinsarbeit. Etliche Alben sind Debüt- oder Frühwerke von fränkischen Hochbegabten, die danach Karriere gemacht haben, darunter die Sängerin Yara Linss (mit deren Debüt die Edition startete), der Bassist Alex Bayer, die Klarinettistin Rebecca Trescher, der Schlagzeuger Tilman Herpichböhm (inzwischen auch Leiter des Augsburger Jazzsommers), die Harfenistin Maja Taube oder der Saxofonist Julian Bossert.

Sie alle sind, genau wie die Vibrafonistin Izabella Effenberg, die Sängerinnen Silke Straub oder Pegelia Gold, der Geiger Gustavo Strauß, die inzwischen in den USA lebende Schlagzeugerin Mareike Wiening und viele andere überregional bekannte Namen, Teil dieses enorm produktiven Kollektivs, dessen Basis Fulda so erklärt: "Kreativität und Qualität sind ausschlaggebend, stilistische Kriterien spielen keine Rolle: Zeitgenössische Musik, aktuelle Klassik und Jazz sind für Konzerte des Vereins ebenso interessant wie ambitionierte Popmusik, Rock, Folk oder Experimentelles. Insofern lässt sich Metropolmusik in die hierzulande noch weitgehend jungfräuliche Kategorie der "musique actuelle" einordnen, die in der jederzeit verfügbaren Gleichzeitigkeit nahezu aller Musiken der Welt neue ästhetische Positionen findet."

Was Peter Fuldas eigenem Verständnis von Musik seit langem entspricht. Zwar ist er in erster Linie Jazzmusiker, aber mit offenen Ohren nach allen Seiten. Das begann schon als Kind einer musikaffinen Familie, wo er mit fünf das Klavier entdeckte und sich autodidaktisch aneignete: "Dank des gut gefüllten Notenschranks meines Vaters erarbeitete ich mir früh einen guten Teil des klassischen Klavierrepertoires." Und angeregt vom Musikstudium seines älteren Bruders begann er mit Zwölf zu komponieren und die Klangwelten der Neuen Musik und des Jazz zu entdecken. Dass er selbst Musiker werden würde, war da schnell klar, und als es mit dem Studium soweit war, tat er alles, um zu Chris Beier ans Herrmann-Zilcher-Konservatorium in Würzburg zu kommen. War doch der spätere Entdecker und Lehrer von Michael Wollny einer der frühesten und dezidiertesten Verfechter eines Jazz, der nicht die amerikanischen Vorbilder kopieren, sondern die eigene Lebenswelt, also die europäische Musik einbeziehen und in einer eigenen Klangsprache münden sollte.

Um seinen Horizont zu erweitern, studierte Fulda acht Jahre Tabla bei einem indischen Virtuosen

Fulda nahm sich das zu Herzen, auch beim anschließenden Kompositionsstudium in Köln, wo ihn überdies "der kulturelle Reichtum der Stadt und das Absorbieren der herausragenden Jazz-Szene" prägte, wie er sagt. Die ersten Solo- und Trio-Alben entstanden, Fulda bekam Kompositionsaufträge vom Bujazzo, vom BR und WDR wie auch von Bühnen. Er etablierte sich als Pianist, Komponist und Arrangeur, als Sideman wie mit eigenen Ensembles, spielte mit Nils Wogram, Frank Möbus, Christopher Dell, Lutz Häfner, mit Bigbands, aber auch mit klassischen Orchestern wie den Würzburger Philharmonikern oder den Nürnberger Symphonikern. Sein Peter Fulda Trio mit Henning Sieverts am Bass und Bill Elgart am Schlagzeug darf man zu den ersten deutschen Klaviertrios zählen, die parallel zu den skandinavischen und amerikanischen Trios ab den Neunzigerjahren für die bis heute anhaltende Renaissance dieser Besetzung sorgten. Ständig bemüht, seinen Horizont zu erweitern, studierte Fulda von 2000 an gar acht Jahre lang Tabla beim indischen Virtuosen Sajal Karmakar. Neben der übrigen Lehr-, Konzert- und Kompositionstätigkeit - ein Workaholic ist Fulda sowieso.

Woran selbst das Corona-Jahr 2020 wenig geändert hat. Abgesehen von den Livestream-Konzerten der Metropolmusik, die Fulda ebenso organisiert und anschiebt wie die neuen monatlichen Videos und Podcasts, die unter dem Titel "In der Musik von. . ." einen Künstler und seine Musik vorstellen (zuletzt die Sängerin Agnes Lepp), war er auch in eigener Sache aktiv. Zwei Alben hat er gerade erst veröffentlicht, die seine ganze Bandbreite veranschaulichen. Da ist einmal das am 6. Dezember erschienene Bandprojekt "Orpheus has just left the building", das sich mit dem "britischen Orpheus" Henry Purcell beschäftigt, einem der "größten Songwriter aller Zeiten", wie Fulda findet. Im Lockdown hatte er die Zeit, sich mit dem Mitschnitt vom Oktober 2016 im Kulturforum Fürth zu beschäftigen, der sich dem harmonisch revolutionären Klangerzähler Purcell nähert, ohne in den Kategorien "Klassik" oder "Jazz" zu denken. Nicht zuletzt die Sextett-Besetzung mit Countertenor (Johannes Reichert) und Pop-Stimme (Pegelia Gold), mit Laute (Christine Riessner) und Harfe (Ulrike Koch) schält die zeitlose Güte der Kompositionen heraus.

Schon am 16. November ist mit "Luminescent" im aktuellen Trio mit Elgart und der Cellistin Elisabeth Coudoux binnen zwei Jahren das dritte Album einer Edition mit eigenen Werken herausgekommen. Eine gewohnt großformatig in Konzepten denkende Studie über "leuchtende" Klangtexturen . So experimentell das sein mag, Fulda ist kein Avantgardist oder Freejazzer. Die Freiheit der Improvisation ergibt sich bei ihm aus starken formalen und rhythmischen Strukturen. Die sind für ihn ebenso unverzichtbar wie - zum Glück für das fränkische Musikleben - der Rückhalt in der eigenen Szene.

Peter Fulda 3: Luminescent; Orpheus has just left the building, beide Label 11, 2020