Mit zwei Uraufführungen von Laura Konjetzky ("Türkis ist diese Nacht") und Heinz Friedl ("Big Blue") für Kinder von sechs Jahren an setzt das Ensemble von "Musik zum Anfassen" seine Zusammenarbeit mit dem Theater Hoch X fort. Ein Konzertformat für junges Publikum, in dem nicht nur bekannte Repertoire-Werke gespielt werden, sondern auch zeitgenössische Musik zur Aufführung kommt. Neben dem titelgebenden Stück "Countdown" von Brunner & Ritz spielt das Ensemble Igor Stravinskys "Geschichte vom Soldaten", George Crumbs "Vox Balaene", John Cages "Livingroommusic" und "so far - short" von Christoph Reiserer. Zusätzlich zu der akustischen gibt es auch eine visuelle Ebene, für die kleine Kameras im Inneren der Instrumente platziert sind. Deren Bilder werden live auf eine Leinwand projiziert, mit dem Ziel, die Musik noch unmittelbarer erfahrbar zu machen.

Countdown 2.0; Do., 7. April 10 Uhr (Schulkonzert), 18 Uhr (Familienkonzert), Hoch X, Entenbachstr. 37, www.theater-hochx.de