Revolution, Chance und Not gehen in der Corona-Krise Hand in Hand. Einerseits wird das Kulturleben durchgewirbelt. Hierarchien werden durchbrochen, plötzlich sitzen alle Zuschauer vor ihren Computern in der ersten Reihe und alle Künstler - sei es Star-Sopranistin oder Klavier-Newcomer - treten auf der selben Bühne auf. Gleichzeitig ist der Lebensunterhalt der freischaffenden Künstler auf einen Schlag weggebrochen. Weder mit Konzerten noch Musikunterricht lässt sich gerade Geld verdienen. Unter dem Hashtag "Musik bleibt" veranstaltet BR-Klassik deshalb nun ein Online-Festival mit illustrem Line-up und zum guten Zweck. So verzichten Stars wie Jonas Kaufmann, Lang Lang oder Golda Schultz auf ihre Gage. Das Geld wird dem Nothilfefond der Deutschen Orchester-Stiftung gespendet, der freischaffende Künstler unterstützt.

Doch so ein Festival bedeutet derzeit noch viel mehr: Es soll ein "Gemeinschaftsgefühl" schaffen. Denn dieses, das vor Corona jeder Live-Darbietung automatisch inne lag, ist derzeit ein rares Gut. Bei allen Streams, die es nun gibt, ist Gemeinschaft und Lebendigkeit das, was sich aus der Isolation des Künstler-Wohnzimmers hinaus in die Isolation der Zuschauer-Wohnzimmer hinein am wenigsten reproduzieren lässt.

Doch man wolle nun zeigen, dass "die Musikwelt lebt", sagt die Organisatorin Annekatrin Henschel. Und die Isolation überwindet es auf jeden Fall, wenn etwa das Münchner Goldmund-Quartett oder Raphaela Gromes und Julian Riem mit Cello und Klavier gemeinsam auftreten. Ebenfalls mit musikalischen Partner werden auch Nils Mönkemeyer (Viola) und William Youn (Klavier), sowie Michael Nagy (Bariton) und Susanna Klovsky (Klavier) zu hören sein. Und der Dirigent Lorenzo Viotti, dem sein Instrument, sprich das Orchester, ja gerade fehlt, tritt indes mit seiner Familie auf.

Doch auch die Solisten, neben Kaufmann, Lang Lang und Schultz, auch der Geiger Augustin Hadelich, Andreas Ottensamer an der Klarinette, sowie Peter Kofler an der Orgel in St. Michael, dürften sich um ein virtuelles Gemeinschaftsgefühl bemühen; ob im eigenen Wohnzimmer oder einsam im BR-Studio. Wie das alles funktioniert? Ja, das ist der revolutionäre Part dabei. Denn hier werden eben von einem Tag auf den anderen auch technisch völlig neue Dinge erprobt. Ob die Schnitte von Studio zu Wohnzimmer so schnell funktionieren werden, wird man sehen müssen. Doch es sind auch tolle Möglichkeiten, die aus solchen Experimenten auch für zukünftige Post-Corona-Zeiten entstehen.

#Musikbleibt-Festival, So., 29. März, 17.30 Uhr, Live-Stream unter www.br-klassik.de, On demand in der BR-Mediathek