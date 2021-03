Von Klaus Kalchschmid

Als im Februar 2013 diese Matthäus-Passion im vollbesetzten Herkulessaal der Residenz mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks, den Regensburger Domspatzen, Concerto Köln und illustren Solisten unter Peter Djikstra live aufgezeichnet wurde, da war die Welt noch einigermaßen im Lot. Jetzt - zum zweiten Osterfest ohne Liveaufführung einer Passion - ist Glück und Rührung über eine modellhafte Aufführung groß und so mancher Choral tränentreibend. Trost spenden die Arien, von Sopranistin Karina Gauvin der Altistin Gerhild Romberger, Tenor Maximilian Schmidt oder Bariton Michael Nagy ergreifend schön und ausdrucksvoll gesungen. Auch der damals erst 28-jährige feine lyrische Tenor Julian Prégardien (Evangelist) gestaltet - oftmals an der Seite von Karl-Magnus Fredriksson (Jesus) mit solcher Anteilnahme, mal enormer Unmittelbarkeit, mal mit der gebotenen Distanz als "Erzähler", dass man sich an spätere Liveaufführungen mit ihm bewegt erinnert. Liegt der Blick der Kamera nicht auf Gesichtern oder Instrumenten, schweift er in den blau-golden illuminierten Herkulessaal. Immer wieder gibt es Gemälde zum Passionsgeschehen aus der Alten Pinakothek zu sehen: von Rembrandt, Albrecht Dürer, Hans Holbein, Matthias Grünewald und Roger van der Weyden. Am Ostersonntag, 22.15 Uhr, ist die TV-Fassung auf ARD-alpha zu erleben.