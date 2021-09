Von Klaus Kalchschmid

Julia Varady war bis Mitte der 1990er Jahre die Verdi-Sopranistin an der Bayerischen Staatsoper: Ob als Traviata, Aida oder Desdemona ("Otello"), als eine der Leonoren in "Forza del destino" und "Trovatore" oder machtgeile Abigaille in "Nabucco". Das herb-intensiv leuchtende Timbre der Ungarin und ihre expressive Musikalität gaben aber auch Mozarts Frauen menschliche Überzeugungskraft. An der Seite ihres Mannes Dietrich Fischer-Dieskau war Varady eine überragende Arabella in der gleichnamigen Oper von Hofmannsthal/Strauss und 1978 neben Fischer-Dieskau als Lear seine Tochter Cordelia in der umjubelten Uraufführung der gleichnamigen Shakespeare-Oper von Aribert Reimann am Nationaltheater. Zum 80. Geburtstag am 1. September hat das Label Orfeo ihre zwischen 1981 und 2001 entstandenen Studio-Recitals in einer Box mit zehn CDs veröffentlicht: Neben Arien und Szenen von Wagner, Verdi, Puccini und Strauss enthält sie Lieder, aber auch Ausschnitte aus Opernraritäten wie Spohrs "Jessonda" oder Spontinis "Olympie". Dazu gibt es die originelle Kantate mit Männerchor "Gli amori di Teolinda" von Giacomo Meyerbeer; auch ein Verdi-Requiem von 1980 mit ihr ist erstmals auf CD erschienen.