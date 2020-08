Die International Summer School 2020 findet in diesem Jahr als reines Kursprogramm ohne größeren Konzertbetrieb statt - und dies in München, nicht wie sonst in Bad Reichenhall. Denn die seit Jahren bewährte Kombination der International Summer School der Musikhochschule mit dem Festival "Alpen-Klassik" der Bad Reichenhaller Philharmoniker musste aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt werden. Als gute Nachricht verbuchen die Verantwortlichen unterdessen, dass man gemeinsam mit dem Tonkünstlerverband Bayern wenigstens eine Lösung gefunden hat, um die für künftige Profis so existenziellen Meisterklassen zu ermöglichen. In besseren Zeiten sind sogar diese Unterrichtseinheiten für Publikum zugänglich. Um den Münchnern trotzdem noch entsprechende Konzerterlebnisse zu bieten, steht die Summer School aktuell mit verschiedenen Partnern in Kontakt. Vereinbarte Konzerttermine würden kurzfristig bekannt gegeben.