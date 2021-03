Simon Rattle tritt in das Kuratorium der Stiftung Neues Konzerthaus ein. Dass die Ernennung Rattles zum neuen Chefdirigenten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) sich auch auf die Planung und den Bau des Konzerthauses auswirken werde, war vorauszusehen. Immerhin wird Rattle dort mit dem BRSO hauptsächlich auftreten. Es geht hier um das Konzerthaus, das in erster Linie für dieses Orchester gebaut werden soll und dessen Realisierung von seinem Vorgänger Mariss Jansons maßgeblich vorangetrieben wurde. Rattles Prominenz dürfte dazu beitragen, Aufmerksamkeit auf das Projekt zu lenken. Er werde als "Mitglied unseres Kuratoriums viele Musikliebhaber für das neue Konzerthaus im Werksviertel begeistern", sagt Georg Randlkofer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Neues Konzerthaus München. Dem Kuratorium gehören mit Anne-Sophie Mutter, Zubin Mehta, Lisa Batiashvili oder Jonas Kaufmann eine ganze Reihe bekannter Musiker an, die sich neben Prominenten und Künstlern für das neue Konzerthaus engagieren.