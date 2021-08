Von Jürgen Moises

Was die wirtschaftlichen und teilweise auch sozialen Folgen der Pandemie angeht, waren die Clubs und die Konzertveranstalter besonders hart getroffen. Um zumindest einen kleinen Ausgleich dafür zu schaffen, gibt es neben anderen Aktionen nun die "Clubbühne". Diese hat ihren Ort im Innenhof des Stadtmuseums, wo vor ein paar Tagen noch die "Stummfilmtage" liefen. Das vom 25. bis 31. August angesetzte Programm dürfen Münchner Clubs und Veranstalter wie die Rote Sonne, das Heppel & Ettlich, Club 2 und Target bestreiten. Das Ergebnis ist ein spannender Indie-Mix, zum günstigen Eintritt von acht Euro.

Nach dem Auftakt am 25. August mit Ata Canani & Karaba tritt da einen Tag später etwa der Hamburger Neoklassik-Pianist Niklas Paschburg auf. Am 27. August singen die aus Essen stammenden The Düsseldorf Düsterboys ihre windschiefen Lofi-Psychedelic-Folksongs über Kaffee oder Alkoholgedanken. Im Vorprogramm: Mycrotom alias Tom Simonetti (Das Hobos, Rhytm Police) aus Augsburg. Tags darauf stellt Laura Lee vom Berliner Duo Gurr ihr neues Soloprojekt Laura Lee & The Jettes vor und am 29. August gibt es Jazz mit aMuse und dem Andrea Hermenau Quartet. Eine treibende Mischung aus Funk, Krautrock und Fusion präsentieren am 30. August Karl Hector & The Malcouns und den Abschluss machen die Ducks on Drugs. Ein Nachfolgeprojekt des 2019 aufgelösten Trashpop-Duos Schnipo Schranke.

Clubbühne im Stadtmuseum, bis 31. August täglich ab 19 Uhr Konzerte von Niklas Paschburg, The Düsseldorf Düsterboys u.a., St.-Jakobs-Platz 1, Programm unter kultursommerinderstadt.de