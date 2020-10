Von Rita Argauer

Ein Kulturamt in Krisenzeiten anzutreten, ist anders. Das merkt man auch an Tilman Dost. Der 1973 geborene Musiker und Kulturmanager übernahm im Sommer die Intendanz der Münchner Symphoniker. Und arbeitet nun mit einem Orchester, dass sich seiner ursprünglich Spielform derzeit nur langsam annähern kann. Das Orchester, die Musiker sowie die Verwaltung, sind immer noch in Kurzarbeit, das Jubiläumskonzert, das nun zum 75. Geburtstag des Orchesters ansteht, musste umgeplant werden. Ein Kulturamt in Krisenzeiten antreten heißt also auch, erst einmal die Krise zu managen und weniger eigene künstlerische Visionen umzusetzen.

Dementsprechend viel zu erzählen hat Tilman Dost. Denn er, der zuvor kaufmännischer Intendant der Stuttgarter Philharmoniker war, hatte sich eigentlich sehr auf diese Gesamtintendanz mit all der daran angeschlossenen Verantwortung und der Kreativität gefreut. Er habe viele Ideen mit dem Orchester, dessen Ruf er natürlich vorher gekannt habe. Ein Ruf, als ein vielseitiges und vor allem auch experimentierfreudiges Ensemble. Jetzt musste er aber erst einmal planen, dass das Oboenkonzert von Richard Strauss zum Jubiläum nicht gespielt werden kann - denn man tritt zwei Mal hintereinander auf, damit wenigstens insgesamt 400 Menschen im Prinzregententheater zuhören können. Aber zwei Mal hintereinander Oboenkonzert geht nicht, das ist zu anstrengend für die Musiker. Deshalb gibt es jetzt Mozarts Klarinetten-Konzert. "Wir fahren auf Sicht", sagt Dost, "wir wissen nicht, wie lange das noch so weiter geht". Aber er sei froh, dass sie überhaupt wieder spielen dürfen.

Detailansicht öffnen 1945 traten die Münchner Symphoniker unter dem Namen "Symphonie-Orchester Graunke" erstmals mit einem Wohltätigkeitskonzert zugunsten des Bayerischen Roten Kreuzes auf. Heute sind sie über München hinaus bekannt und geschätzt. (Foto: Marco Borggreve)

Seine Entscheidung sich auf die Stelle in München zu bewerben, sei ihm leicht gefallen. "Das sind neugierige und wollende Musiker", sagt er, ein "spannendes Gesamtprodukt". Die Münchner Symphoniker spielen Alte Musik - möglichst im Originalklang. Das Orchester spielt auch rare Melodramen aus dem 19. Jahrhundert. Filmmusikkonzerte gehören zum festen Standbein des Klangkörpers. Dazu kommt Neue Musik, sperrige Sachen, die klassischen Symphonien, romantisches Orchesterrepertoire und Kooperationen mit Münchner Pop- und Hip-Hop-Truppen. Aus dem einst etwas zopfigen kleinsten der großen Münchner Orchester ist in den vergangenen Jahren ein stilistisch breit aufgestelltes Ensemble geworden. Breiter als die meisten Orchester.

"Modern in der Aufstellung, in die Breite, so muss man Orchester heute denken", sagt Tilman Dost. Doch derartige Vielfältigkeit kann auch gefährlich für die Profilschärfung werden. Immerhin ist die Orchesterarbeit ja auch immer eine ganz spezifische Arbeit am Klang. Wenn man da zu viele Klänge auf einmal erarbeiten muss, kann das auch einfach zu klanglicher Schwammigkeit führen. Aber da hat Dost keine Angst, er ist eher voller Vorfreude und Tatendrang mit diesem agilen Klangkörper zu arbeiten. "Man muss das eine tun und das andere nicht lassen", sagt er: "Wir sind super aufgestellt für die Zeit, in der wir leben."

Detailansicht öffnen Der 1973 in Bonn geborene Tilman Dost studierte zunächst Violine in Aachen und Köln und schloss später ein Studium in Kulturmanagement an. Seit Sommer 2020 ist er Intendant der Münchner Symphoniker. (Foto: Privat)

Auch deshalb habe er sich auf die Stelle beworben, die zuvor Annette Josef inne hatte, die nun als Gesamtleiterin des Klassikbereichs beim MDR ist. Und mit Josef hat Dost auch die musikalische Ausbildung gemein. Dost kommt aus einer Musikerfamilie, er studierte Geige und hat praktische Orchestererfahrung, etwa bei den Münchner Philharmonikern oder der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Er habe im Tutti gespielt und festgestellt, dass das doch nicht das ist, was er wolle. "Da sitzt man eng und muss auch Verantwortung und eigenes künstlerisches Wollen abgeben können. Das war nichts für mich." Und wenn man ihn so erlebt - wie viele Pläne und Ideen er äußert, wie schnell er denkt und mit welcher Lust er Dinge angeht, dann leuchtet das ein. Also verließ Dost die praktische Musik und wechselte auf die administrative Seite. "Da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Und ich bin froh, dass ich nicht mehr üben muss."

Diese lakonische, aber enthusiastische Art passt nun wiederum ganz gut zu diesem Orchester. Hier geht es weniger um steife Formalia und Einhalten der Regeln, sondern um ganz bewusste Regelbrüche. Besonders seit Annette Josef gemeinsam mit dem Chefdirigenten Kevin John Edusei die Vielfältigkeit des Orchesters, das ja ursprünglich aus der Film- und Unterhaltungsbranche kommt, zum Markenkern gemacht hat - künstlerisch wie wirtschaftlich. Es gibt also höchst ernsthafte, musikgeschichtlich wie philosophisch spannende Programme. Es gibt aber eben auch Videos in denen Edusei mehr oder weniger headbangend am Dirigentenpult steht, im Flow der Hip-Hopper, die sich dafür dem Orchester dafür angeschlossen haben. "Die Innovationsfreudigkeit, diese Richtung muss man weiter gehen", sagt Dost. Noch mehr Diversität, noch mehr neue Orte, noch mehr neue Formate, "dafür sind wir prädestiniert."

Jubiläumskonzert, Donnerstag, 8. Okt., 18 und 20.30 Uhr, Prinzregententheater, Prinzregentenplatz 12