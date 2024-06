Bach und Techno, damit eröffnet die zweite Ausgabe des „Polliphonic-Festivals“ in Polling, das im vergangenen Jahr in die Region hineinknallte. Aurelius und Nepomuk Braun erfanden das Festival, das schon im Namen die Region mit Vielstimmigkeit vereint. Die beiden Braun-Brüder gehören zur reichen Kinderschar ihres Vaters Heiner, der viele Jahre lang als Solokontrabassist im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielte. Und ganz offenbar einen großen Enthusiasmus für die Musik weitergab.

Polling ist sei langem ein Ort der Klassik, der herrliche Bibliothekssaal des Klosters ist ein Kleinod der Kammermusik. Natürlich ist er eine Spielstätte des Festivals, das am 7. und 8. Juni, also Freitag und Samstag stattfindet. Aber die Brauns entdeckten noch mehr, wollen mehr. Auf dem Klostergelände hat sich eine wundersame Autowerkstatt eingerichtet, HK-Engineering, die sich liebevoll um Mercedes 300 SL kümmert (das sind die mit den Flügeltüren), die Werkshalle der Musik öffnet oder diese im Innenhof aufnimmt. Und dann gibt es hier noch die Stoa 169, das Kunstprojekt von Bernd Zimmer, eine offene Säulenhalle auf freiem Feld.

Zwei Konzerte am Freitag, eben erst Bach, dann akustischer Live-Techno, sechs Konzerte am Samstag: Musiker der Münchner Philharmoniker spielen „Karneval der Tiere“, die lokale Blaskapelle tritt auf, Thomas Loibl liest Thomas Mann (dessen „Doktor Faustus“ spielt in Polling), Bernd Zimmer malt live zu Musik. Vom Bahnhof Weilheim aus fahren Shuttle-Busse.

Polliphonic, Freitag, 7. Juni, ab 19.30, Samstag, 8. Juni, ab 11 Uhr, polliphonic.de