Von Oliver Hochkeppel

Man hat ihn auch schon bei der Jazzwoche Burghausen aus der Menge herausragen sehen, obwohl sein Metier ja eigentlich ein ganz anderes als Jazz ist: Der 1,97 große Holger Gschwindner war in den Sechziger- und Siebzigerjahren einer der besten deutschen Basketballspieler. Freilich war die Sportart damals hierzulande noch vorwiegend Amateur- und Universitätssport, weshalb Gschwindner in anderer Funktion berühmt wurde: als Entdecker, Mentor und persönlicher Trainer von Dirk Nowitzki, dem NBA-Star und besten Basketballer, den Deutschland je hervorgebracht hat. Gschwindners Anteil daran ist enorm, nicht zuletzt, weil seine Trainingsmethoden die reine Basketball-Lehre weitgehend ignorierten. Selbst große amerikanische Trainer hielten das zunächst für Unfug, weshalb Gschwindner sich ein "Institut für angewandten Unfug" samt Foto von Albert Einstein auf die Visitenkarte drucken ließ. Der eigenwillige, philosophisch angehauchte Physiker und frühe EDV-Experte bastelte eigene, interdisziplinär und naturwissenschaftlich begründete Übungen zusammen. Und auch die Musik kam da früh ins Spiel.

"Basketball ist Jazz" lautet Gschwindners Credo, das ihm seinerzeit der Münchner Mannschaftskollege, Freund und spätere Jazz-Saxofonist Ernest Butler nahebrachte. Kann die improvisierte Musik doch als Sinnbild für die Art und Weise dienen, wie sich ein herausragender Spieler zu bewegen hat. Wie im Jazz, so gilt es auch auf dem Platz im scheinbar chaotischen Treiben die Kontrolle zu behalten und Spielverlagerungen oder Tempoänderungen zu antizipieren. So gehörte auch Live-Jazz immer zu Gschwindners Trainingsprogramm für Nowitzki, und der All-Star-Spieler lernte sogar ein wenig Saxofon bei Butler, obwohl er privat lieber AC/DC oder die Stones hört.

Gschwindners Kombination von Basketball und Jazz ist dementsprechend wie gemacht für "Art in Motion", dem seit 2008 mindestens alle zwei Jahre von der Münchner Hochschule für Musik und Theater (HMTM) in Kooperation mit dem Klinikum der LMU durchgeführten interdisziplinärem Symposion. Zum siebten Mal findet es heuer am 4. und 5. Juni statt, der Umstände halber als "interaktiv-virtuelle Konferenz". Musik, Tanz, Sport, Neurowissenschaft, Kinesiologie, Biologie, Psychologie und Medizin werden diesmal zum Thema "Rhythmus" zusammengeführt. Und neben zehn Vorträgen mit Rednern wie der Harvard-Medizinprofessorin Elizabeth Klerman oder Jan Stupacher vom "Center for Music in the Brain" im dänischen Aarhus, diversen "Snacktivities", "Intentional Conversations" oder "Networking Tables" (die Konferenzsprache ist Englisch) und einem Ensemblekonzert der HMTM-Schlagzeugklassen gibt es unter den elf Workshops auch einen mit dem Titel "Basketball is Jazz - The Rhythm of the Game" und als besonderen Event eine Demonstration mit rhythmisiertem Basketballspiel.

Dafür hat sich Holger Gschwindner mit dem Multiperkussionisten Christian Benning zusammengetan, der mit 13 als Jungstudent an der HMTM anfing und heute zu den innovativsten jungen Schlagzeugern zählt. "Sie finden Rhythmus überall. In der Musik, im Sport, in der Natur. Denken Sie an ihren Herzschlag oder an die immer wiederkehrenden Jahreszeiten. Und wenn sich der Rhythmus in dieses ganz besondere Gefühl ,Groove' verwandelt, dann heben sie ab", erklärt er. Und Gschwindner ergänzt: "Solange Menschen aus Fleisch und Blut sind, geht nichts ohne Rhythmus: kein Atmen, kein Tanzen. Für die Zukunft hoffen wir, dass alles im Rhythmus bleibt und nichts aus dem Rhythmus gerät." Die gleichberechtigte Teilnahme von Studierenden und Interessierten aus unterschiedlichen Disziplinen ist erwünscht. Und noch sind Plätze frei.

7. Internationales Symposium "Art in Motion", Fr. u. Sa., 4. u. 5.Juni, www.artinmotion2021.com