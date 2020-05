Das Spannende am Kindsein ist der Umstand, dass alle Rollen im Familienkreis nur scheinbar fest vergeben sind - denn in Wahrheit unterliegen sie einem dynamischen Prozess: Aus dem Einzelkind kann ein großer Bruder werden, aus der kleinen Schwester mit der Ankunft eines Babys plötzlich ein Sandwich-Kind. Was im geburtenstärksten Monat Mai häufiger der Fall ist. Für alle großen Schwestern und Brüder in spe hat das Sternschnuppe-Musiker-Duo eine Doppel-CD mit Liedern zusammengestellt: "Willkommen kleine Schwester" und "Willkommen kleiner Bruder" heißen die Titel für große Geschwisterkinder. Denn mit dem Baby tauchen auch eine ganze Reihe Fragen auf: Wieso kann das schon schwimmen im "Obstwasser"? Und wer backt wohl den "Mutter-Kuchen"? Gut, wer in Fragen rund ums Kind Rat bei einem Opa holen kann wie Peter Weidinger, der seinen Enkeln in Corona-Zeiten erfindungsreich im Treppenhaus vorliest (Bild). Und der von Zeiten erzählt, als er selbst ein Junge war. Es müssen ja nicht gleich sechs Brüder gewesen sein, wie im Fall des Großvaters in Simon van der Geests wunderbarem Kinderroman "Abrakadabra der Fische" (Thienemann).