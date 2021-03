Von Franz Kotteder

Welche Musik spielt man in einer Bar wie Schumann's? Da liegt eigentlich was aus dem "Great American Songbook" nahe, und wer an Charles Schumann denkt, dem fallen sofort "Stormy Weather" von Harold Arlen oder "The Shadow of Your Smile" von Johnny Mandel ein. Beim Münchener Kammerorchester war das anders, da war schnell klar, dass es das "Abendlied" von Robert Schumann sein musste. Und so traf sich am Mittwochabend ein Streichquartett in Münchens berühmtester Bar am Odeonsplatz, um dort ein Video für seine Reihe "In The Neighbourhood" zu drehen. Hanna-Elisabeth Müller, Sopranistin an der Staatsoper, sang das Abendlied, Yuki Kasai und Rüdiger Lotter (beide Violine), David Schreiber (Viola) und Bridget MacRae (Violoncello) begleiteten sie. Eigentlich hatte Robert Schumann das Lied ja für ein ganzes Streichorchester geschrieben. Das Arrangement fürs Quartett hatte deshalb Bernhard Jestl, Geiger beim Kammerorchester mit Kompositionsausbildung, geschrieben. Jestl nennt Mozart, Beethoven, Xenakis und Tom Waits als seine Hauptinspirationsquellen, und zumindest Letzterer passt ja ganz besonders gut in eine Bar.

Eigentlich hatte das Kammerorchester als Saisonmotto den Begriff "Nachbarn" gewählt, lange vor der Pandemie. "Dass das jetzt so aktuell sein würde", sagt Geschäftsführer Florian Ganslmeier, "damit hätten wir nicht im Geringsten gerechnet". Nachdem die Saison praktisch ausfiel, grübelte man im Orchester darüber, was noch zu retten. "Bei irgendeiner dieser Zoom-Konferenzen vermutlich", so Konzertmeisterin Yuki Kasai, sei man dann auf den Gedanken gekommen, Musikvideos zu drehen an normalerweise ganz alltäglichen Orten aus der Nachbarschaft und sie dann auf dem Youtube-Kanal des Orchesters zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei um Eigenproduktionen, denn die Orchestermitglieder Daniel Giglberger und Sanna Hahn haben dafür extra Zusatzausbildungen absolviert. Eines der Videos ist bereits zu sehen, man hat es im Friseursalon von David Fechner in Giesing aufgenommen, auf dem Programm standen Parodiestücke von Paul Hindemith. Weitere Orte waren die Kletterhalle in Thalkirchen, ein Schwimmbad in Dachau, die Krimibuchhandlung Glatteis, ein Brautmodengeschäft ain der Kurfürstenstraße und sogar eine Autowerkstatt, die dank der Komposition Edvard Griegs zur "Halle des Bergkönigs" wurde.

Schumann im Schumann's, das war's freilich am Mittwoch noch nicht. Weil der Chef und Namensgeber auch eine große Schwäche für Japan hat, spielten Kasai und Lotter auch noch Toru Takemitsus Geigenstück "Autumn". Und zum Abschluss wird im Video noch Heinrich Ignaz Franz Bibers Rosenkranzsonate Nr. 14 "Himmelfahrt Mariae" für Violine und Laute, gespielt von Rüdiger Lotter und Jacopo Sabina, zu hören sein.