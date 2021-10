Von Michael Zirnstein

Wer bei der Probe zu "Der Schuh des Manitu" hinten im Saal laut loslachte, das war der Bully. Zum Beispiel beim Jodel-Casting der Westernhaudegen nach Art des Pop-Casting-Fernsehens. "Das war neu mit dem Buzzer, das kannte ich noch gar nicht, sensationell", ruft Michael "Bully" Herbig bei seiner leidenschaftlichen Begrüßung der Darsteller und des Kreativteams im großen Saal des Deutschen Theaters. Regisseur Andreas Gergen, der vor gut zehn Jahren die Idee hatte und anpackte, Bullys extrem erfolgreiche Karl-May-Film-Parodie auf die Musicalbühne zu bringen, freut sich sehr über den Besuch des Meisters aller Albernheiten, muss diesen aber sogleich korrigieren: "Übrigens, das war deine Idee mit dem Voice of Germany, wir haben da mal drüber gesprochen ..." Bully wundert's: "Tatsächlich? Ich komme in das Alter, wo man das vergisst. Aber ich muss sagen, das war eine tolle Idee."

Nennen wir es Teamwork. Gag-Gigant Herbig ("Bullyparade") begleitete von Anfang an intensiv die Musical-Werdung seines seit 2001 von fast zwölf Millionen Kinobesuchern gesehenen Meisterwerks. Dazu brauchte es Experten fürs neue, schmissige Musiktheater: Wie Gergen (der Stefan aus "Familie Heinz Becker"), der bereits 80 Opern und Operetten inszeniert hat und sogar den Animationskracher "Shrek" effektreich ins Theater brachte. Oder wie die Songwriter und Textdichter Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth mit ihrem Gespür für die Popularisierung kurioser Stoffe, vom Wolle-Petry-Musical "Wahnsinn!" bis zum frivolen Klassiker "Heiße Ecke", der seit 2003 auf der Hamburger Reeperbahn Pauli läuft. In München haben sie von 2010 bis 2012 für das Nockherberg-Singspiel geschrieben.

"Manitu is coming home", sagt Bully nicht nur deshalb. Hier sind die Figuren für die vor Live-Publikum aufgezeichnete "Bullyparade" entstanden und der Film in den Bavaria Studios. Da passt es freilich wie Abahachis Faust auf Rangers Nase beim Blutsbruderschwur, dass ein Münchner den Wildtöter spielt: Daron Yates, der in Schwabing geboren ist und auf der Everding-Akademie studierte (und neulich erstmals Bully kennenlernte, als er bei einem Filmrollenanspiel Elyas M'Barek ersetzte). Letztlich meint Bully aber mit der Heimkehr des Schuh-sicals aus Berlin, wo es von 2008 bis 2010 am Theater des Westens lief, vor allem seine eigene Heimatstadt. Für ihn, erzählt er, gehöre die Strecke am Deutschen Theater vorbei zu seinem Leben; dabei las der Musicalfan ("mein Alltime-Favourite ist ,Singin' In The Rain'") immer auf den "Billboards", was gerade laufe. Dass hier jetzt seine Schöpfung angeschlagen stehe und man nach einem Jahr Corona-Verzögerung ausgerechnet zum runden Geburtstag eine Party schmeißen kann, das mache ihn "sehr happy".

"Vor 20 Jahren hätte keiner von uns gedacht, dass es mal ein Musical geben wird, wir haben das 2001 nur mal aus Gaudi gesagt", erzählt Herbig, der sich aber auch bewusst war: "Musical ist nicht Film, Musical kann andere Dinge." Andreas Gergen pflichtet ihm bei: "Wir halten uns eng an den Film, müssen aber unseren eigenen Weg finden für die Bühne." Der spielt auch mit beiden Genres: Zum Beispiel gibt es einen Geräuschemacher, der vom Schneeschuhwandern bis zum Delfinkeckern vieles live oder vom Sampler extra cineastisch untermalt. Ansonsten spielt sich alles - der Off-Broadway lässt grüßen - in einem westernhaften Holzverhau ab: Die Indianertänze ("Schoschonen wohnen so schön"), das Nicht-Steppen des Ober-Gangsters Santa Maria ("Superperforator"), das Schicksalshadern der Blutsbrüder am Marterpfahl ("Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden"), die fummelige Welt von Winnetouch auf der Puderrosa-Ranch. Nach 20 Jahren denkt man ja, darf man das noch? Von wegen First Nation und LGBQT*, aber als Parodieklassiker geht's wohl durch bei der PC-Polizei. "Wow, was ich alles kann!", dachte sich Bully einst bei der Premiere, und verliebte sich nun bei der Probe sofort wieder in das sexy Saloon-Girl Uschi, wie er ihr sagte. Die Bilder laufen längst ohne ihren Schöpfer.

Der Schuh des Manitu - Das Musical, bis 9. Jan., Deutsches Theater, Schwanthaler Str. 13, Telefon 21839397