Von Michael Zirnstein

Dass hier auf der Studiobühne in den Katakomben des Gärtnerplatztheaters nicht der Broadway-Glitzer-Orkan toben wird, macht die Seniorin Roswitha Murra schon in der Antrittsnummer klar. "Heute ist mein Tag", singt sie solo, "an meinem 70. Geburtstag laufe ich rum, wie es mir gefällt". Sie habe sich "lange genug in die hohen Hacken gequält für die Kerle", beschließt sie und kickt die Plateaupumps in die Ecke. "Wir betreten unser achtes Lebensjahrzehnt in Komfortsandalen mit Wechselfußbett."

So bequem wird der Ehrentag nicht ausfallen. Nicht nur Roswithas Mitstreiter ihrer alten Band Rockin' Rosie haben sich zur Feier angemeldet, und die bringen erwartungsgemäß Haschisch, die alten Eifersüchteleien aus Kommune-Zeiten und neue Gebrechen mit; sondern plötzlich steht auch im Business-Kostüm Enkelin Hanna (Florine Schnitzel) nebst FDP-Freund Max (Peter Neustifter) in der Tür. Lange nicht gesehen. "Omilein!" Die will doch was!

Detailansicht öffnen Generationen-Schwof: Hanna (Florine Schnitzel) und Sir Toby (Alexander Franzen) kommen sich näher. Dabei könnte er ihr Opa sein. Vielleicht ist es es sogar. (Foto: Jean-Marc Turmes)

Hannas Geschenk: Sie will auf den "heiligen Boden" von Rosies Schwabinger Proben-Garage ein Mehrgenerationenhaus stellen. Um "Synergieeffekte zu nutzen", wie Architekt Max doziert. "Ihr packt ein paar Alte aufs Dach, und die sollen Eure Kinder hüten", mutmaßt der Halbstarken-Rentner Sir Tobi (Alexander Franzen).

Als Theaterarbeit funktioniert das Miteinander aller Altersstufen harmonischer. Das oft mit dem "Deutschen Musical Theater Preis ausgezeichnete" Duo Peter Lund (Buch) und Wolfgang Böhmer (Musik) hat für die Uraufführung des schmissigen Mehrgenerationen-Musicals "Rockin' Rosie" die Darsteller eigene Erfahrungen einbringen lassen. Dagmar Hellberg, die Rosie, hat da einiges zu bieten: Lange bevor sie 2022 zur Bayerischen Kammerschauspielerin ernannt wurde, sang "Daggie" bei The Hornettes, fuhr Taxi und moderierte mit Thomas Gottschalk "Pop nach 8". Die wilden Zeiten klingen in den Songs und Sprüchen nach. Aber statt plumpem Abwatschen einer Spießer-Jugend wird ein lebendiges Musicalhaus mit pfiffig erzähltem Familien-Freund und -Leid daraus.

"Rockin' Rosie", Staatstheater am Gärtnerplatz, nächste Aufführungen a 14., 16., 18. und 19. Dezember