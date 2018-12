5. Dezember 2018, 17:27 Uhr "Music is the ... of the future" Workshops, Vorträge und ambitioniertes Musikprogramm

Im Mucca findet am Wochenende das "Music is the ... of the future"-Festival statt.

Das Mucca ist bekannt für Streetart-Projekte, bietet aber als "Munich Center of Community Arts" allen Spielarten der freien Szene Raum. So auch beim "Music is the ... of the future"-Festival. Außer Vorträgen zu Themen wie sexuellen Übergriffen im Nachtleben gibt es auch Do-it-yourself-Workshops. Unter anderem kann man in einem Kurs mit der Sound-Software Ableton lernen, Umgebungsgeräusche digital aufzunehmen.

Am Abend gibt es ein ambitioniertes Musikprogramm: Außer hiesigen Szenegrößen wie dem irritierenden Trio Polizei tritt die Wiener Band Sluff sowie die Hamburger Synthie-Pop-Gruppe Fuck Art, Let's Dance! auf. Stargast ist die simbabwische Rapperin A.W.A. alias African Women Arise, die mit ihrem afrikanisch geprägtem Turbo-Rap Ketten sprengen will. Abgerundet wird der Abend mit einem DJ-Set des feministischen Wut-Kollektivs.

Music is the ... of the future, Sa., 8. Dez., 10.30 Uhr, Mucca, Schwere-Reiter-Straße 2, Tageskasse