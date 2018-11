6. November 2018, 09:59 Uhr Verkehrskonzept Neue Wege durchs Museumsquartier

Die Theresien- und die Gabelsbergerstraße sollen künftig jeweils in beide Richtungen befahrbar sein.

Radfahrer bekommen mehr Raum, dafür wird es weniger Parkplätze geben.

Das sieht ein lange erarbeitetes Verkehrskonzept vor, das der Bauausschuss des Stadtrats beschließen soll.

Von Thomas Anlauf

Es ist wie ein riesiger Paternoster, der bald ausgedient hat. Die Theresien- und die Gabelsbergerstraße, die bislang als Einbahnstraßen in West-Ost- beziehungsweise Ost-West-Richtung den Verkehr durch das Kunstareal in der Maxvorstadt schleusen, sollen künftig jeweils in beide Richtungen befahrbar sein. Damit sollen die Rennstrecken vom und zum Altstadtringtunnel entschärft werden und im Gegenzug den vielen Radfahrern im Uni-Viertel mehr Raum geben. Das jahrelang mühsam erarbeitete Verkehrskonzept für das Kunstareal mit den Pinakotheken, dem Museum Brandhorst, dem Ägyptischen Museum und der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) sowie Universitätsgebäuden soll an diesem Dienstag nun vom Bauausschuss des Stadtrats beschlossen werden.

Damit wäre der Weg frei, um das Gesamtkonzept für das früher Museumsquartier genannte und 60 Hektar große Gebiet zwischen Türken- und Luisenstraße einerseits und Gabelsberger- und Theresienstraße andererseits endlich umzusetzen. Bisher ist von einem einheitlichen Erscheinungsbild der weltweit beachteten Museen nicht viel zu sehen. Dabei liegen die Ergebnisse eines Bürgergutachtens sowie zahlreiche Expertisen seit vielen Jahren vor. Einer der wichtigsten Punkte all der Überlegungen war es, den Verkehr in dem Quartier zu beruhigen.

Die breiten Trassen verleiten Autofahrer, so schnell wie möglich durch das Viertel zu fahren, Radfahrer und Fußgänger sind da bislang nur Randfiguren. Jetzt soll die Gabelsbergerstraße zwischen Arcisstraße im Westen des Kunstareals und der Türkenstraße östlich beidseitig befahrbar sein. In der Theresienstraße wird es künftig Gegenverkehr zwischen Türken- und Luisenstraße geben. Auch die Türkenstraße soll auf dem Abschnitt zwischen den beiden Ost-West-Trassen bald keine Einbahnstraße mehr in Richtung Norden sein.

Insgesamt sollen in den Straßen rund um die Pinakotheken 130 von derzeit 456 Parkplätzen wegfallen. Doch in dem Bereich gibt es ohnehin nur vereinzelt Wohngebäude, vor allem entlang der Theresien- und Gabelsbergerstraße. Die Parkplätze müssen aber nicht nur deshalb weichen, weil die Einbahnregelung aufgehoben werden soll, sondern auch, weil die Radfahrer in dem Gebiet eigene Spuren erhalten, wenngleich nur maximal zwei Meter breite. Die Grünen hatten komfortable Radstreifen von 2,3 Meter gefordert. Außerdem werden die Busverbindungen den neuen Begebenheiten angepasst. Die Busse können in Zukunft aus beiden Richtungen das Kunstareal anfahren. Allein deshalb müssen schon mehr als ein Dutzend Parkplätze weichen.

Der Bezirksausschuss Maxvorstadt hatte bereits im Juli das vorliegende Verkehrskonzept begrüßt, auch das Baureferat bezeichnet das Maßnahmenpaket als "Meilenstein", über das nun der Stadtrat entscheiden muss. Abgeschlossen ist die Verkehrsdebatte im Kunstareal deshalb noch nicht. Es gibt längst Überlegungen, aus der Barer Straße auf Höhe der Alten Pinakothek eine Fußgängerzone zu machen. Das würde auf den Verkehr ziemliche Auswirkungen haben. Autofahrer müssten dann auf die Arcisstraße ausweichen, wo bereits jetzt reger Verkehr ist. Der Wunsch der Grünen, die Arcisstraße in eine Fahrradstraße umzuwandeln, wurde von der Verwaltung wegen des vielen Verkehrs bereits abgelehnt.