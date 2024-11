Kunstminister Markus Blume hat im Juni angekündigt, Bayerns Museen reformieren zu wollen. Jetzt nimmt sein Plan Gestalt an. Was damit eine Delegationsreise nach New York zu tun hat.

Von Susanne Hermanski

München besitzt großartige Kunstschätze! Nur leider weiß die Welt davon kaum. Die Besucherzahlen in Bayerns Ausstellungshäusern halten schon seit 15 Jahren nicht mehr mit dem Zuwachs an Tourismus mit. Und jetzt? Werden zudem die Museen, in denen die Schätze zu sehen sind, immer weniger. Die Neue Pinakothek ist geschlossen, die Sammlung Goetz ist dicht, die Antikensammlung signalisiert mit Absperrbändern rund um ihre bröckelnde Treppe am schönen Königsplatz, dass sie es auch nicht mehr lange macht, das Haus der Kunst hat ein undichtes Dach, hält sich aber mit Gaffa Tape und guter Laune über Wasser – soviel zu den Häusern des Freistaats.