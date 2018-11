5. November 2018, 14:14 Uhr Städtisches Museumsdepot Münchens materielles Gedächtnis

2,5 Millionen Exponate lagern im Museumsdepot im Freimanner Hölzl, darunter ein Friseursalon und das Sofa des Atomic Cafés. Mit ihnen wird die Historie Münchens erfahrbar. Doch nun wird es eng.

Reportage von Wolfgang Görl

Hier also ruht die Vergangenheit, hier ist der letzte Schlupfwinkel des alten Münchens, ein Ort, in dem die Dinge aufbewahrt werden, die früher einmal wichtig waren, die den Alltag der Leute prägten oder ihre Sinne erfreuten. Hohe Betonwände, endlose Archivregale, optimal klimatisierte Räume - dies ist kein romantischer Ort, keine verstaubte Rumpelkammer, in der die Gespenster der Vergangenheit zwischen Spinnweben ihr Wesen treiben. Es ist ein modernes, zweckmäßiges, blitzsauberes Depot. Aber was sind da für wunderbare Sachen!

Ein kompletter Friseursalon beispielsweise, der "Salon Alexander": die alten Trockenhauben, die Waschbecken, die Spiegel, die Ledersitze - längst haben sie ausgedient. Einem Friseur, der diese einst gewiss noble, jetzt aber so antiquiert wie eine Jukebox wirkende Einrichtung heute noch hätte, würden die Kunden davonlaufen, es sei denn, es gelänge ihm, das Dauerwellenmobiliar als Retroschick populär zu machen. Oder das gut eingesessene Sofa, das einst im Atomic Café stand, einer Kultstätte des Nachtlebens, die es nun auch schon nicht mehr gibt. Oder die Schiefertafel, die ehedem auf dem Viktualienmarkt stand, mit der Verheißung: "Gut belegte Wurstsemmel mit Gurke". Unüberschaubar ist der Bestand an München-Reliquien. Und einigen Dingen, die hier zu sehen sind, ist man vor vielen Jahren schon einmal begegnet - auf dem Oktoberfest, in einer Kneipe, im Kino oder beim Flanieren durch die Straßen der Stadt.

Würde Thomas Weidner, der stellvertretende Direktor des Stadtmuseums, jeden Gegenstand, der hier gelagert ist, vorführen, hätte er mehrere Wochen, ja Monate zu tun. Die Schatzkammer befindet sich an der Lindberghstraße im Freimanner Hölzl. Sie ist das Museumsdepot der Landeshauptstadt. Das Stadtmuseum, die Villa Stuck und das Jüdische Museum verwahren in dem Gebäude jene Teile ihrer Sammlungen, die es nicht in die Dauerausstellungen geschafft haben. Mehr als zwei Millionen Gegenstände sind auf rund 10 000 Quadratmetern Nutzfläche deponiert, darunter Textilien, Gemälde, Grafiken, Filmrollen, Plakate, Möbel, komplette Ladeneinrichtungen, Alltagsutensilien, Waffen oder Wiesn-Karusselle.

Ehe es das Depot gab, waren die Objekte in drei angemieteten Lagerstätten untergebracht, was umständlich war und die Unversehrtheit der Schätze gefährdete. Vor allem Florian Dering, Weidners Vorgänger im Amt, hat keine Ruhe gegeben, bis der Stadtrat vor rund zehn Jahren den Grundsatzbeschluss für einen Neubau fällte. Danach ging es verdammt schnell: Mitte 2011 war das Bauwerk, konzipiert vom Architekturbüro Schmidt-Schicketanz, fertig. Das neue Depot hat 21,2 Millionen Euro gekostet, etwa drei Millionen weniger als veranschlagt. "Es ist optimal und richtungsweisend", sagt Weidner. Auf eine künstliche, energieintensive Klimatisierung hat man weitgehend verzichtet, der massive Stahlbeton gleicht äußere Temperaturschwankungen aus, sodass die Innentemperatur zwischen 15 und 20 Grad bleibt. "Ideal für unsere Objekte", sagt Weidner. Zudem hat man in der Konzeption auf Brandschutz großen Wert gelegt, und es gibt Räume für wissenschaftliche Arbeit sowie eine Restaurierungswerkstatt.

Im Schaufenster steht ein Pegasus aus dem Jahr 1912. (Foto: Florian Peljak)

Mattsilberne Schindeln aus verzinntem Kupferblech zieren die Fassade des quadratischen Baukörpers, der vier Stockwerke hat, zwei davon unter dem Erdboden. In einem großen Schaufenster neben dem Eingang sind ein paar der Sammlungsstücke ausgestellt: die Kupferskulptur eines Pegasus, die 1912 im Münchner Ausstellungspark stand; ein Stadtgrenzschild aus der Zeit um 1880, ein eisernes Firmenschild der Schlosserei Max Müller von 1888. Das sieht alles sehr einladend aus, doch ein Museum ist das Depot nicht. Nur gelegentlich gibt es Führungen.

Das Stadtmuseum verfügt über Bestände aus 860 Jahren Stadtgeschichte, und weil es darum geht, möglichst die gesamte Historie Münchens sinnlich erfahrbar zu machen, ist die Sammlung der Kulturgüter nie komplett. Die Geschichte geht ja weiter, und wenn die Museumsleute etwa das Lebensgefühl der jüngsten Vergangenheit abbilden wollen, tun sie gut daran, popkulturelle Gebrauchsgüter wie das Sofa des Atomic Cafés zu erwerben, das, wie alle Neuerwerbungen mit Textilanteilen, erst einmal sechs Wochen in den Quarantäneraum musste, wo es mit Stickstoff gegen Schädlingsbefall behandelt wurde.