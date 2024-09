Kolumne von Jutta Czeguhn

„Miau-Nächte“. Wer bei gekipptem Fenster schläft und in der Nachbarschaft Katzen mit erhöhtem Hormonspiegel hat, denkt bei diesem Angebot des Shanghai Museums sofort an Ohrstöpsel mit fragwürdigem Tragekomfort. Immer samstags, seit dem 27. Juli (und noch bis zum 28. September) locken Menschen in der chinesischen Metropole ihre Katzen und Kater in Transportboxen oder – hipper – in den Buggy mit Reißverschluss-Eingang und begeben sich mit ihnen zum Museum am Platz des Volkes.