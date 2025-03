Kinder und Jugendliche haben einen Audio- und Media-Guide für das Museum Franz Xaver Stahl in Erding erstellt. Fünf Tage lang hatten sie in den Faschingsferien an Texten, Geschichten, Rätseln und eigenen Kunstwerken gearbeitet. Am vergangenen Samstag präsentierten sie das Ergebnis der Öffentlichkeit, Museumsleiterin Heike Kronseder hatte dazu alle beteiligten Kinder und deren Angehörige eingeladen. Mit dabei waren (von links) Theresa Stangl, Amelie Huf, Eleonore Hoffmann und Toni Roth. Unter dem Motto „Museum macht stark“ hatten sich die Kooperationspartner Mittelschule Erding, Sonic und Jugendtreff Altenerding mit dem Museum Stahl zusammengeschlossen. Durch die Förderung des Deutschen Museumsbunds entwickelten sie einen digitalen Guide, der mittels Tablet oder Handy durch das Museum führt und den Besuchern viel Wissenswertes vermittelt.