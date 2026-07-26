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Bibliothek des Deutschen MuseumsFrech und farbenfroh wie ein Asterix-Heft

Lesezeit: 3 Min.

„Avant Cèsar“: Die Gallier zur Zeit „vor Cäsar“ stellte Charles Auguste Herbé in „Costumes Français – Civils, Militaires et Religieux“ recht leicht bekleidet dar. Und gleicht der Sänger nicht sehr Troubadix aus den Asterix-Bänden?
„Avant Cèsar“: Die Gallier zur Zeit „vor Cäsar“ stellte Charles Auguste Herbé in „Costumes Français – Civils, Militaires et Religieux“ recht leicht bekleidet dar. Und gleicht der Sänger nicht sehr Troubadix aus den Asterix-Bänden? Bibliothek des Deutschen Museums

Das Buch hat nur 250 Euro gekostet, wird aber verwahrt wie ein kostbarer Schatz. Weil es das millionste Exemplar in der Bibliothek ist, feiert das Deutsche Museum den Ankauf wie einen Star. Was ist das für ein Buch?

Von Sophie-Louise Gartmann, München

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Wo dieses Buch künftig stehen wird, darf hier nicht erzählt werden. Vergitterte Fenster, überall Sicherheitssystem und auf wenigen Regalmetern ein Wert, den der Hausherr lieber im Ungefähren lässt. Helmut Hilz, seit 1998 Leiter der Bibliothek des Deutschen Museums, bittet freundlich, aber bestimmt darum, die Lage des Raumes nicht zu verraten. Denn in diesem Raum liegen Objekte, deren Wert in die Millionen geht.

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