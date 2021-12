Auch wenn es das Live-Erlebnis nicht ersetzt, handelt es sich doch um eine gute Alternative: Ab sofort bietet das Museum Fünf Kontinente mit seiner "Sammlung Online" die Möglichkeit, virtuell durch die Bestände zu spazieren. Der Vorteil: Man lernt auch Kunstobjekte kennen, die in den aktuellen Ausstellungen des Hauses nicht zu sehen sind. Dort kann nur ein Bruchteil des Bestands gezeigt werden; schließlich bewahrt die Einrichtung mit etwa 160 000 Objekten sowie 135 000 Fotografien aus Afrika, Süd- und Nordamerika, Asien, Ozeanien und Teilen Europas eine der größten ethnologischen Sammlungen weltweit. Bereits im Vorjahr stellte das Haus seine Inventarbücher online und ermöglichte es so der Forschung, Objekte, die in kolonialen oder NS-verfolgungsbedingten Kontexten stehen, überall auf der Welt zu überprüfen. Mit der "Sammlung Online", die mit 3000 Datensätzen startet und kontinuierlich erweitert wird, geht das Museum einen Schritt weiter und macht die komplexe Geschichte seiner Bestände für Forschung und Öffentlichkeit transparent. Über die erweiterte Suchfunktion können Benutzer die Sammlungseinträge auch nach provenienzbezogenen Namen durchsuchen.