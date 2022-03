Von Evelyn Vogel

Als Kurator Giampaolo Bianconi vor einem Jahr vom Museum of Modern Art (MoMA) in New York ans Museum Brandhorst in München wechselte, war klar, dass er mit seiner Auffassung, was ein Museum im 21. Jahrhundert zu leisten im Stande sein muss, auch das Brandhorst prägen würde. Die Pandemie hat seinen Start an der Isar zwar etwas verlangsamt, aber nicht aufgehalten. Und nun, mit dem Format "Site Visit", stellt er im Brandhorst zum ersten Mal sein Verständnis von Museumsarbeit in Eigenregie vor.

Im Mittelpunkt dieses Verständnisses, das die Bedeutung institutioneller Räume ebenso hinterfragt wie die Bedingungen künstlerischen Schaffens, steht weniger die Präsentation der Sammlung als vielmehr der fortwährende Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern, Institutionen und der Öffentlichkeit. Weshalb er auch keine Ausstellung mit einer mehrmonatigen Laufzeit im zentralen Raum des Untergeschosses kuratiert hat, sondern eine sich im Wochenrhythmus verändernde Begegnung von Künstlerinnen und Künstlern mit Installationen, Performances, Gesprächen und Workshops über einen Monat hinweg.

Schon im MoMA war er Kurator für die Neupräsentation der Sammlung im Anschluss an deren Erweiterung 2019. Man erinnere sich: Damals wurde eines der weltweit bedeutendsten Museen für zeitgenössische Kunst nicht eben mal ein bisschen umgeräumt, nein, es erfand sich praktisch neu. Statt die Sammlung chronologisch nach Epochen zu präsentieren, garniert mit den All-Time-Highlights im Mittelpunkt, ist sie seither nach Themen und übergreifenden Konzepten mit zahlreichen weiterführenden Linien und Einordnungen strukturiert.

Giampaolo Bianconi, der brasilianische Wurzeln hat und in den USA aufgewachsen ist, zeichnet eine große Affinität zur europäischen Kultur aus. Schon immer habe er in Europa arbeiten wollen. Die Münchner Museumslandschaft kannte er von zahlreichen Besuchen. "Am meisten fasziniert hat mich, dass eine Stadt dieser Größe über so viele etablierte und starke Institutionen verfügt", schwärmt er. Nach seinem Umzug im vergangenen Jahr konnte er die hiesige zeitgenössische Kunstszene dann nur unter Pandemiebedingungen kennenlernen, "aber ich war überrascht, wie vital sie ist". Deshalb will er darauf auch aufbauen und den Austausch von lokalen und internationalen Kunstschaffenden stärken.

Den internationalen Part übernimmt (neben den eingeladenen Gesprächspartnerinnen aus den USA und Zypern) die amerikanische Künstlerin, Choreografin und Tänzerin Madeline Hollander. Ihre Installation "Sunrise/Sunset" von 2021 wird über den gesamten Zeitraum der Ausstellung zu sehen sein und das Vorhaben ins rechte Licht rücken. Das Werk besteht aus 96 recycelten Autoscheinwerfern und bildet eine fortlaufende Weltzeituhr. Immer dort, wo die Sonne auf der Erdkugel untergeht, erhalten die Scheinwerfer einen Impuls und fangen an zu leuchten. Wo es Tag wird, verlöschen sie. Madeline Hollander, die seit einigen Jahren mit Scheinwerfern und technischen Systemen arbeitet, sieht "Sunrise/Sunset" (es ist die zweite Arbeit dieser Art) als eine Art alltäglicher Choreografie unserer Lebensräume, die sich auf Vernetzung und Automatisierung stützen. Die Einschaltzeiten sind nicht fest programmiert, die Scheinwerfer erhalten ihre Impulse in Echtzeit. Dazu erklingt - hübsch meditativ - eine Komposition ihrer Schwester Celia Hollander, die an ein Konzert von Wassertropfen erinnert.

Detailansicht öffnen Helin Alas: "Die Zusammenkunft". Das Werk aus 40 "Zauberstäben" ist Teil der Ausstellung "Site Visit" im Museum Brandhorst. (Foto: Haydar Koyupinar/Bayerische Staatsgemäldesammlungen)

Die Münchner Szene ist in der Ausstellung "Site Visit" durch die wöchentlich wechselnden Präsentationen vertreten. Neben Helin Alas und Robert Keil (beide Jahrgang 1987) sind dies Johanna Klinger (geboren 1988) und Maria VMier (Jahrgang 1975). Aktuell - und programmatisch für die ganze Reihe - feiert Helin Alas "Die Zusammenkunft". So heißt ihre Arbeit aus 40 "Zauberstäben", die aus Ästen und Ketten bis hin zu Stiften und Dildos bestehen. Es sind Gruppen von Stäben aus verschiedenen Materialien und Herkunftsquellen, mit diversen Verweisen auf Künstlerproduktion: vom Handwerk über die Konzeptkunst bis hin zur Post-Internet-Art.

Mit der Arbeit begehrt Helin Alas auch gegen die Machtverteilung im Kunstbetrieb auf. Die traditionellen Strukturen sehen großenteils immer noch so aus: hier die produzierenden, abhängigen Künstler, dort der allmächtige Betrieb mit Direktoren, Kuratoren, Galeristen und Sammlern, Museen, Institutionen und Messen. Kurzerhand macht Helin Alas Museumsdirektoren zu ihren Komplizen, lässt ihre Installation in einem performativen Akt durch drei Direktoren (Achim Hochdörfer vom Museum Brandhorst, Andrea Lissoni vom Haus der Kunst und Matthias Mühling vom Lenbachhaus) aktivieren.

Natürlich wird ein bisschen Abrakadabra, ums mal salopp zu sagen, die ungleichen Machtverhältnisse und Ungerechtigkeiten im Kunstbetrieb nicht von heute auf morgen ändern - wozu auch gehört, dass es mehr weibliche Absolventinnen an den Akademien gibt als männliche, während die Preise für Werke von Künstlern deutlich höher liegen als für Werke von Künstlerinnen. Aber die Aktivierung wird wohl auch eher einem Selbstbekenntnis und einer Selbstbeschwörung der Verantwortlichen gleichen, denn einem Bann der Künstlerin.

Site Visit, Museum Brandhorst, Theresienstr. 35a, Madeline Hollander: "Sunrise/Sunset" bis 3. April, Helin Alas: 8.-13. März, Johanna Klingler: 15.-20. März, Robert Keil: 22.-27. März, Maria VMier: 29. März bis 3. April; Künstlergespräche mit Helin Alas, Haris Epaminonda, Carolyn Lazar, Cameron Rowland und Madeline Hollander, Termine und Infos unter www.museum-brandhorst.de/ausstellungen/site-visit