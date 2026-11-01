So vielfältig Münchens Museumslandschaft ist, ein paar Dinge gelten für fast alle. Der Eintritt in staatlichen und städtischen Museen kostet sonntags in der Regel nur einen Euro. Darin enthalten sind die Dauerausstellungen, selten die Sonderausstellungen. Wer häufiger kommt, für den lohnt sich eine Jahreskarte, die es ermäßigt schon ab 15 Euro gibt. Alle Museen haben einmal die Woche länger geöffnet (meist bis 20 Uhr, unterschiedliche Wochentage), einige bieten einmal im Monat freien Eintritt am Abend (meist bis 22 Uhr).

Die Alte Pinakothek

Albrecht Dürers Selbstporträt im Pelzrock gilt als „die Mona Lisa der Alten Pinakothek“. Das Bildnis, um 1500 auf Holz gemalt, ist so empfindlich, dass es um eine Ausleihe vor Jahren sogar Streit auf politischer Ebene gab. Foto: Alte Pinakothek

Lust auf ein Tête-à-Tête mit der Mätresse des französischen Königs Ludwig XV., Madame de Pompadour? Oder wie wäre es, Aug in Aug mit Albrecht Dürer im Pelzrock zu stehen? Sein Selbstporträt gilt als „die Mona Lisa der Alten Pinakothek“ und ist so empfindlich, dass es um eine Ausleihe vor Jahren sogar Streit auf politischer Ebene gab. Mehr als 700 Gemälde aus dem 14. bis 18. Jahrhundert sind in diesem bekanntesten Museum Münchens ausgestellt: Heilige und Huren, Bettler und Könige, Stadt- und Natur-Landschaften, Genrebilder, Sakrales und Profanes.

Die Alte Pinakothek wurde im Krieg schwer beschädigt und später behutsam ergänzt. Foto: Robert Haas

Die große Treppe im Inneren ist lichtdurchflutet und lädt ein, das Museum zu erkunden, das längst auch auf Social Media zu Hause ist. Foto: Robert Haas

Statt in Weiß präsentieren sich die Wände der Säle in unterschiedlichen Farben. Foto: Robert Haas

Die Alte Pinakothek wurde von König Ludwig I. in Auftrag gegeben, von Leo von Klenze erbaut und 1836 eröffnet. Im Krieg schwer beschädigt, wurde das Gebäude so wiederaufgebaut, dass der Eingriff bis heute sichtbar ist. Die Alte Pinakothek gilt als das erste Museum, dessen Säle durch Tageslicht von oben belichtet wurden. Was die Gemälde in Zeiten vor der Erfindung der Glühbirne besonders schön zum Strahlen brachte. Wer Alte Meister liebt, für den ist ein Besuch der Alten Pinakothek nicht nur ein Muss – es ist ein Hochgenuss.

Alte Pinakothek, Barer Straße 27

Die Pinakothek der Moderne

Vor dem bekannten Gebäuder der Pinakothek der Moderne steht das „Futuro“ (links). Das Kunststoffhaus des finnischen Architekten Matti Suuronen ist eine Design-Ikone des Space-Age und war ursprünglich als Skihütte konzipiert. Foto: Robert Haas

Wer sich für die Kunst der Moderne interessiert, also die des 20. Jahrhunderts bis heute, ist in der Pinakothek der Moderne richtig. Sie ist neben der Alten Pinakothek das größte und bekannteste Museum Münchens. Große Namen der Klassischen Moderne wie Beckmann, Klee, Dalí und Picasso, aber auch Zeitgenossen wie Beuys, Baselitz, Kiefer und Richter sind hier vertreten; dazu viele wichtige US-Künstler der Sechzigerjahre und internationale zeitgenössische Positionen. Die mehr als 20 000 Werke umfassende Sammlung zeigt Malerei, Skulptur, Fotografie, Videokunst und Installation – alle Spielarten der Moderne sind hier versammelt.

Doch die Pinakothek der Moderne ist noch viel mehr. Eröffnet 2002, ist es ein Haus, das um die markante Rotunde des Architekten Stephan Braunfels herum vier Museen unter einem Dach beherbergt. Deshalb gibt es auch Grafik, Design und Architektur. Noch jedenfalls. Denn in den kommenden Jahren soll eine Museumsreform einiges ändern.

Ein Eye-Catcher in der Pinakothek der Moderne: Das Glasdach der zentralen Rotunde. Foto: Robert Haas

Das kunterbunte „Flux“ dockt an die Pinakothek der Moderne an und ist ein offener Treffpunkt für alle. Foto: Florian Peljak

Geändert hat sich seit Sommer 2025 der Außenbereich im Süden. Dort schmiegt sich nun das kunterbunte „Flux“ an und streckt seine Fühler mit dem „Baumhaus“ zudem in den Wintergarten aus. Es ist ein sogenannter „Dritter Ort“, ein Treffpunkt für alle, die zu Kultur und Sport, Workshop, Lesung, Diskussion und vielem mehr hierherkommen – ohne Konsumzwang und bis spät am Abend.

Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40

Das Museum Brandhorst

Die farbigen Keramik-Stäbchen machen die Fassade des Museums Brandhorst unverkennbar. Foto: Robert Haas

Spaß mit Andy Warhol? Dann nichts wie rein ins Museum Brandhorst, das mit seiner bunten Keramikstäbchen-Fassade nach Plänen des Architektenbüros Sauerbruch Hutton einer der markantesten modernen Museumsbauten Münchens ist. Kein Museum in Europa hat mehr Werke des Pop-Art-Künstlers als dieses (mehr als 100). Ob Marilyn (Monroe) oder Liz (Taylor), ob Elvis (Presley) oder Mick (Jagger) – hier sind viele Ikonen Warhols versammelt. Und noch einen Superlativ kann das Brandhorst für sich verbuchen: Es besitzt mit mehr als 200 Werken von Cy Twombly die ebenfalls europaweit größte Sammlung des US-Amerikaners. Dem Liebhaber italienischer und griechischer Kultur wurden sogar eigene Ausstellungsräume erbaut, neben dem berühmten halbrunden Lepanto-Saal, in dem Twomblys gleichnamiger Zyklus ausgestellt ist, auch der Rosensaal.

Der Rosen-Saal von Cy Twombly im Museum Brandhorst. Foto: Robert Haas

Breite Treppen erschließen das Haus. Foto: Robert Haas

Das Gebäude ist zwar vom Freistaat finanziert, aber die Sammlung stammt aus der Stiftung Udo und Anette Brandhorst. Foto: Robert Haas

Hinter dem 2002 eröffneten Museum steht die Stiftung Udo und Anette Brandhorst. Mehr als 2000 Werke von den 1930er-Jahren bis in die Gegenwart umfasst die Sammlung, die dank des beträchtlichen Stiftungsvermögens und der jüngsten Schenkung der Foto-Sammlung von Eva Felten ständig wächst. Dabei gilt die Devise: Nicht in die Breite, sondern in die Tiefe wird gesammelt. Und: Mehr weibliche, mehr queere, mehr außereuropäische Positionen will man in den Fokus rücken. Das ist abwechslungsreich und inspirierend weit über Warhol und Twombly hinaus.

Museum Brandhorst, Theresienstraße 35a

Das Lenbachhaus

Weltberühmt und nur im Münchner Lenbachhaus im Original zu sehen: Franz Marcs „Blaues Pferd I“, eine Ikone der Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“. Foto: Städtische Galerie im Lenbachhaus

Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, an dem so viele und einzigartige Werke der Künstlergruppe „Der Blaue Reiter“ zu Hause sind wie im Münchner Lenbachhaus. Mit diesem Superlativ hat das Museum seinen Weltruhm begründet. Ob Kandinsky, Münter, Marc oder Macke, ob Jawlensky, Werefkin oder Klee: Alle sind sie hier – und alle mit herausragenden Hauptwerken. Wer das bekannte Blaue Pferd von Franz Marc im Original sehen will, muss nach München reisen. Es ist das „It-Piece“ des Museums und wird nicht mehr ausgeliehen. Während des großen Umbaus vor etlichen Jahren nur wurden Ross und Reiter auf Reise geschickt – und warben tatkräftig für das Museum, das offiziell übrigens Städtische Galerie im Lenbachhaus heißt.

Die Villa von Franz von Lenbach mit dem Brünnlein im Garten des Lenbachhauses. Foto: Alessandra Schellnegger

Auch Lenbachs altes Atelier ist sehenswert. Foto: Manfred Bail/imago images/imagebroker

Einst war die ockerfarbene Villa im toskanischen Stil Wohnung und Atelier des Münchner Malerfürsten Franz von Lenbach, der sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts von Gabriel von Seidl rund um den kleinen Garten erbauen ließ. In die reizende grüne Oase mit dem plätschernden Brünnlein kann man während der Öffnungszeiten des Museums übrigens kostenlos rein. Seit 2013 ergänzt ein Goldkubus nach Plänen von Norman Foster das Ensemble. Hier werden die inzwischen umfänglich gewachsene Sammlung zeitgenössischer Kunst, das große Konvolut von Werken von Joseph Beuys und die vielen Wechselausstellungen gezeigt. Für eine Verschnaufpause bietet sich das Café und Restaurant Ella an, das ans Museum angeschlossen ist, abends aber länger geöffnet hat. Im Sommer auf der Terrasse sitzend, lässt es sich mit Blick auf die Propyläen und den dahinterliegenden Königsplatz herrlich entspannen.

Lenbachhaus, Luisenstraße 33

Die Villa Stuck

Das Museum Villa Stuck ist ein eigenwilliges Gesamtkunstwerk, das der Malerfürst Franz von Stuck selbst entworfen hat. Foto: Johannes Simon

Auch das Museum Villa Stuck geht auf einen Malerfürsten zurück: Franz von Stuck. Schon als 34-Jähriger hat der Maler, Grafiker und Bildhauer Ende des 19. Jahrhunderts die repräsentativen Wohnräume mit dem Künstlergarten und dem -atelier erbauen lassen. Das recht eigenwillige Gesamtkunstwerk vereint Elemente aus Antike, Byzanz, Orient und Hochrenaissance, die in vielen Details der Ausstattung für Überraschungen sorgen. Auch neueste technische Errungenschaften der damaligen Zeit wie elektrisches Licht brachte Stuck zum Einsatz. Überall sind bekannte Werke des Hausherrn zu sehen, ein Höhepunkt ist der „Altar der Sünde“ im alten Atelier.

Der Altar der Sünde von Franz von Stuck (Detail) im Alten Atelier der Villa Stuck. Foto: Jann Averwerser

Prachtvoll und goldglänzend sind die historischen Räume in der Villa Stuck. Foto: Johannes Simon

Etwa 20 Jahre später ließ Stuck ein neues, großes Atelier linker Hand errichten. Ein „White Cube“ auf zwei Etagen, wie er heute für Museen üblich ist. Damals war Franz von Stuck damit seiner Zeit weit voraus. Dieser Teil des Museums wird mit den Wechselausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler bespielt. Und zwar oft mit einem radikal installativen Ansatz, der die Räume nicht selten komplett verändert oder gar vereinnahmt und im Zusammenspiel mit den historischen Räumen auf der anderen Seite des Ensembles eine riesige Spannbreite der Kunst aufmacht.

Museum Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60

Das Haus der Kunst

Viele Touristen kennen das Haus der Kunst, weil das Gebäude direkt neben der berühmten Eisbachwelle liegt. Foto: Johannes Simon

Hitler ließ es in seinem nationalsozialistischen Wahn einst als „Haus der Deutschen Kunst“ erbauen. Heute nennt sich das 1937 eröffnete Gebäude schlicht „Haus der Kunst“. Mit seinem vielfältigen Programm ist es eines der spannendsten Ausstellungshäuser Münchens. Wegen seiner Lage am berühmten Englischen Garten mit der inzwischen noch berühmteren Eisbachwelle direkt nebenan kennen viele den langgestreckten Riegel mit den markanten kolossalen Säulen – selbst wenn sie noch nie drin waren.

Die berühmte Münchner Eisbachwelle, im Hintergrund das Haus der Kunst. Foto: Rene Hofmann

Ein Versäumnis, das man nachholen sollte. Bei drei bis fünf verschiedenen Ausstellungen, die zeitgleich laufen, gibt es immer was zu entdecken. Da das Haus keine eigene Sammlung hat, muss es sich mächtig ins Zeug legen, um die riesigen Hallen, die bis zu zwölf Meter hoch sind, mit Leben zu füllen. Mit Erfolg. Großartige monografische Werkschauen waren und sind hier zu entdecken. Zudem wurden in jüngerer Zeit verschiedene Sound- und Performance-Formate entwickelt, die mehr und mehr jüngere Besucherinnen und Besucher auch am Abend ins Haus der Kunst locken. Gut, dass auf der Rückseite des Hauses die „Goldene Bar“ bis spätnachts geöffnet hat. Mit der großen Terrasse zum Englischen Garten hin ist sie auch immer einen Besuch wert.

Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1

Die Kunsthalle München

In bester Innenstadtlage: Die Kunsthalle München gehört der Hypo-Kulturstiftung. Foto: Johannes Simon

Auch die Kunsthalle München, eine Einrichtung der Hypo-Kulturstiftung in den Fünf Höfen und damit in zentraler Innenstadtlage, hat keine eigene Sammlung, muss also alle Ausstellungsstücke durch Leihgaben besorgen. Und hierin hat sie eine wahre Meisterschaft entwickelt. Oft gibt es große Themenausstellungen zu sehen, in denen Bilder, Skulpturen, Fotos, Schmuck, Mode, Möbel, Design und vieles mehr den Bogen über mehrere Jahrhunderte, mitunter Jahrtausende schlagen. Da treffen großartige Kunstwerke auf profane Zier, Objekte aus kostbarstem Material stehen neben Dingen des alltäglichen Gebrauchs. Immer geht es darum, das gewählte Thema von allen Seiten zu beleuchten.

Alljährlich zieht es etwa 350 000 Besucherinnen und Besucher in die Kunsthalle München . Foto: Johannes Simon

Durch die Glasdächer der Fünf Höfe blickt man nach oben zur Kunsthalle. Foto: Johannes Simon

Aber es gibt auch monografische Ausstellungen, bei denen nur die Werke einzelner Künstlerinnen und Künstler gezeigt werden. Und geradezu berühmt ist die Kunsthalle für ihre Ausstellungen zur Mode. Hier sind die Inszenierungen oft noch aufwendiger, schillernder und abwechslungsreicher als das, was das Haus sonst schon auffährt. Obwohl die Kunsthalle rundum von Gastronomie umgeben ist, hat sie auch ein eigenes Café mit Tagesbar, in dem man sich noch einmal über all das austauschen kann, was einen zuvor ins Staunen versetzt hat.

Kunsthalle München, Theatinerstraße 8