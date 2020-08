Museen in Bayern:Auf Augenhöhe mit den Besuchern

"Am Museum ist man es ja gewohnt, einen Plan B aus der Tasche zu ziehen." Dirk Blübaum hat seine neue Stelle in schwierigen Zeiten angetreten und stellt sich schon mal auf Haushaltskürzungen ein.

Dirk Blübaum leitet die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Wie der Kunsthistoriker Heimatgeschichte attraktiver für Touristen machen will und wie kleine Museen digital groß rauskommen können.

Interview von Sabine Reithmaier

Dirk Blübaum leitet seit 1. Juli die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Der Wechsel nach München von Schwerin aus, wo der 59-jährige Kunsthistoriker seit 2009 Chef des Staatlichen Museums war, ist dem gebürtigen Detmolder nicht schwergefallen. Er bedauert nur, dass er von seinem Wohnviertel Forstenried aus nicht mit dem Radl in die Arbeit fahren kann. In der Landesstelle mangelt es nämlich an einer Dusche.