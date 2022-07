Von Sabine Reithmaier, Murnau

Wind verträgt dieses Haus nicht, Regen noch weniger. Doch im Gloriettl direkt am Weiher im Murnauer Seidl-Park steht das fragile Kunstwerk mit dem Titel "Kunst ist ein Haus" sicher. Das erst vor wenigen Jahren rekonstruierte Badehaus Emanuel von Seidls ist einer der vier Standorte der Ausstellung "neu gedacht", an der sich 22 Künstler und Künstlerinnen beteiligen.

Zweieinhalb Jahre hat Hans Angerer Zeitungen nur mehr mit einem Skalpell gelesen, jeden Satz, in dem Kunst vorkommt, ausgeschnitten. Das sei schon zur Obsession geworden, sagt der Steingadener Künstler, den die Frage, was Kunst eigentlich ist, antreibt. Seine Fundstücke, erst auf 32 Papierbögen geklebt, dann auf transparente Folien übertragen, bilden nun ein spitzgiebeliges Haus, in dem man mit Lesen viel Zeit verbringen kann.

Den Anstoß für die aufwendige Ausstellung, die der Murnauer Kunstverein auf die Füße gestellt hat, lieferte Ekkehard Gorski. Der Ingenieur, in Murnau im Ruhestand lebend, hatte während der Pandemie transparente Schutzmasken entwickelt, die sich gut verkauften. Zwei Drittel seines Gewinns spendete Gorski für soziale und kulturelle Zwecke. Auch der Kunstverein erhielt eine größere Summe und entschied sich unter der künstlerischen Leitung von Heribert Riesenhuber für ein Projekt mit Arbeiten, die vor dem Hintergrund der vergangenen zwei Pandemiejahre entstanden sind.

Den Ansatz spürt man am stärksten im Skulpturengarten um die Villa Reinherz (Am Kapferberg 1), der ehemaligen Sommervilla von Seidls Schwester Therese. Seit 2012 gehört das Haus der Münchner Antonie-Zauner-Stiftung, die sie seit der gelungenen Renovierung als Gästehaus nutzt. Dort pocht im Garten Guido Weggenmanns "Heart", endet Silke Lührs bunter "Holzweg" in der Luft, schaukeln Raquel Ribeiros und Jürgen Jaumanns zauberhafte Plexiglas-Gebilde, stolpert der Besucher fast über Judith Eggers Deluxe Wurm Hotel, dem Wellness-Platz für gestresste Würmer.

Im Kultur- und Tagungszentrum Murnau rehabilitiert Heng Li in einem großformatigen Ölbild die Fledermaus, die, jedenfalls vor der Pandemie, in der traditionellen Kultur Chinas als Glückssymbol galt. Hintersinnig und ein wenig bizarr sind dort auch Rita de Muyncks Installation "Follow The Girls" oder Christian Schönwälders durch die Landschaft taumelnder, durch Body-Taping völlig isolierter Wanderer. Sehenswert auch der Beitrag in der Galerie des Kunstvereins (Gabriele-Münter-Platz). Dort hat Johannes Kroeker ein Klangmodell erstellt, auf dessen Impulse vier junge Künstler in ihrem jeweiligen Medium gestalterisch reagieren.

Neu gedacht, bis 22. Juli, täglich 15 -19 Uhr an verschiedenen Standorten. Das Gloriettl ist nur am 20.7. von 17 -18 Uhr geöffnet. Infos unter www.neuged8.de