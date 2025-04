Direkt gegenüber dem Klinikum rechts der Isar bietet das „Murino“ edle Weine und feine Küche. Manchmal fühlt man sich hier wie in Wien. Oder wie in Bangkok.

Von Alois Gudmund

Wo sich heute das moderne Tor zum Labyrinth der Klinik rechts der Isar öffnet, stand einst ein Kaffeehaus. Vor zwei Jahrhunderten konnten sich Reisende am Ortsrand von Haidhausen noch an einem Heißgetränk stärken. Welchen Ruf die Lokalität hatte, ehe die Gemeinde das Gelände für ihre Armen- und Krankenanstalt brauchte, ist nicht überliefert. Die Speisen können aber kaum schlechter gewesen sein als die Kost, die Patientinnen und Patienten heute vorgesetzt wird in den Krankenanstalten der Republik, das medizinisch ansonsten hervorragende Klinikum rechts der Isar eingeschlossen. Ernährungsphysiologisch ausgewogen? Schmackhaft gar? Krankenhausküche dient landauf, landab wohl nur in einem Sinne der Gesundung: Wer je ihr Brot aß, will nie mehr krank sein.